"Aragón merece tener plantas solares destinadas al hidrógeno"

El empresario francés es un defensor de la línea ferroviaria de hidrógeno que se puede instalar entre Pau, Canfranc y Zaragoza. Ya tiene reservadas 300 hectáreas en Plasencia del Monte para instalar el centro de electrofiladores para fabricar el nuevo gas, que hará mover el ferrocarril para frenar el cambio climático. Este proyecto fue uno de los cuatro mencionados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al futuro próximo para aportar un total de 1.500 millones para su desarrollo.

¿Qué supuso para la empresa Dhamma Energy que el proyecto del tren de hidrógeno Pau-Canfranc-Zaragoza fuera incluido por la Hoja de Ruta del Gobierno español?

La Hoja de Ruta del Gobierno español son los objetivos de fabricación de hidrógeno verde en los próximo años, pero no con unos proyectos definidos. El presidente del Gobierno mencionó cuatro casos que su equipo considera que son estratégicos para España (como el tren de Canfranc), por la petición presentada en junio del 2020 en el Ministerio de Industria, como los proyectos de interés comunitario (IPCEI). Llevamos el nuestro como Iberdrola o el puerto de Valencia, entre otros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó que incluye una partida de más de 1.500 millones del hidrógeno. ¿Cuanto dinero puede llegar al proyecto del ferrocarril?

Esta es la pregunta del millón. Ese plan de inversión de 1.500 millones es para impulsar la tecnología del hidrógeno. En nuestro proyecto es una parte para producir los 40 megavatios de hidrógeno y llegar hasta los 150, que pueden suponer 100 millones de inversión. No sé qué cantidad sería financiable, desde un 10% a un 40%. Esta parte entraría en el marco de la financiación, pero no en la reforma de las vías que necesitan, sobre todo en la parte francesa, o la infraestructura del tren que estarían en fondos europeos genéricos.

¿En la primera fase se podrían fabricar 40 megas de electrólisis para 2022, se estrenaría para el año 2023 y podrían ampliarla?

Soy más optimista y preciso. La puesta en marcha de una planta de producción de hidrógeno verde en Plasencia del Monte puede ser en octubre-noviembre de 2022. Hemos hablado con proveedores de electrolizadores que nos han confirmado que podrían aportar los 40 megavatios. Si sigue el interés y apoyo del Gobierno de Aragón, que está muy interesado, tendríamos autorizaciones en los tiempos y triplicarlo en el año 2024.

La instalación de Dhamma Energy, integrante de la Fundación del Hidrógeno en Aragón, está prevista en Plasencia del Monte. ¿Cuántas hectáreas tienen comprometidas?

Tenemos comprometidas 300 hectáreas y es suficiente paras las fases 1 y 2. Estamos buscando más suelo en otras dos o tres zonas estratégicas aragonesas.

¿Aragón puede acoger algo más que la energía eólica de lo que recibe?

Aragón merece tener una plantas solar destinado al hidrógeno por su situación estratégica. Fue una de las primeras regiones en Europa preocupadas por el hidrógeno y eso da ventajas. La fundación creada en Aragón es conocida en todo el mundo por sus iniciativas y ‘know how’, como Zoilo Ríos en sus estaciones. Lo vieron antes y es una zona geográfica muy interesante, al estar al lado de Francia, como País Vasco y Navarra. Parte del hidrogeno que se fabrique será exportada. Es mucho más fácil hallar terrenos amplios en Aragón que en Navarra. El polo industrial de Plaza podría atraer empresas relacionadas con el hidrógeno. España va a necesitar tres o cuatro plantas de electrolizadores para crear hidrógeno verde. Serán como las plantas de los automóviles que hubo en España desde los años 70, como la Renault o la Opel.

¿El proyecto del tren de hidrógeno con el ADIF será solo para pasajeros o también se podría utilizar también con mercancías?

Es un tema importante. Pensamos que se usen varios trenes de mercancías en esta línea porque el tráfico de carretera está agobiado y los políticos tienen la voluntad de usar el ferrocarril. El problema es subir a la zona montañosa con diez vagones o con cien. La fuerza de una locomotora de Alstom de hidrógeno puede llevar más de diez vagones. La línea del Canfranc es complicada y no es recta, pero con buena voluntad se puede resolver.

¿Pretenden poder suministrar hidrógeno a otros usos que no sea el tren?

El tren es una parte del uso del hidrógeno para la movilidad, pero también puede servir para camiones o aparatos de transporte logístico que hay en Plaza. Además, sirve a todo el sector industrial y es muy importante. Mezclar hidrógeno y el gas natural se puede usar con un 10%, según la normativa española, para abastecer la caldera de tu casa y así has reducido las emisiones a la atmósfera en un 10%. Si puede pasar un 20%, sería tremendo.

¿Podría combinar el tren de hidrógeno para el tramo Pau-Zaragoza con el tren eléctrico?

El tren eléctrico es el habitual y puede convivir con el de hidrógeno en la tramo Zaragoza-Madrid, aunque no estaría conectada en los cables que tienen encima. La aportación que traemos al grupo de trabajo de España y Francia es que el tren de hidrógeno permitiría no tener electricidad, lo que supone un ahorro multitudinario. El presupuesto de infraestructura son 500 millones y no es dinero. La electrificación es más amplia y decimos que no nos hace falta y ganamos tiempo.

¿El hidrógeno podría aportar al ferrocarril tanta fuerza como la electricidad?

No soy técnico, pero trabajamos en que el tren hidrógeno que colocamos tenga la misma fuerza que el ferrocarril eléctrico.

¿Se aclimatará al siglo XXI este modelo?

Por supuesto. El modelo del hidrógeno es mucho más factible porque será más competitivo a través de las ayudas que recibamos. La empresa Alstom tiene capacidad de locomotoras de hidrógeno para 2023. Y la línea española tendrá un ancho internacional.