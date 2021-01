El alcalde de San Agustín: "Los valencianos están 'invadiendo' el primer pueblo de Teruel para ver nieve en un momento grave de la pandemia"

El alcalde de la localidad turolense de San Agustín, Dani Riera, ha lanzado un mensaje de protesta a través de redes sociales debido a las visitas de los vecinos de la Comunidad Valencia para ver la nieve cuando está prohibido por la pandemia.

"Valencianos 'invadiendo' casi literalmente el primer pueblo de la provincia de Teruel para ver la nieve. Entiendo que puede hacer ilusión pero no se puede olvidar que estamos en un momento grave, muy grave de la pandemia, y que no está permitido salir de la Comunitat Valenciana", denuncia Riera.

Además, insiste en que no están cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades de "evitar la movilidad tanto por la pandemia, como por las condiciones meteorológicas. Ir a ver la nieve no es una causa justificable".

29,9 grados bajo cero en Royuela



Gélidas, por no decir extremas temperaturas bajo cero en la provincia turolense, donde los efectos de Filomena se siguen sintiendo, más allá de las nevadas, con termómetros que rozan los récords históricos, especialmente en el interior.

La estación de Royuela ha marcado -29,9 grados esta noche, algo que no sucedía desde hace más de diez años cuando se registró -28 grados y solo superado por los -30 bajo cero de los años 60.

"Con estas heladas tenemos nieve para 15 días porque cayó más de 50 centímetros y las temperaturas son muy bajas. Las calles las tenemos medianamente limpias, pero por la carretera es muy complicado circular. Con hielo hay que tener mucha precaución", admite el alcalde del pueblo, Lorenzo Blesa.

Otras localidades de la provincia turolense han registrados temperaturas cercanas a los -30 grados bajo cero. Es el caso de Monteagudo del Castillo (-28,3), Linares de Mora (-28,2), Torremocha del Jiloca (26,4) o Villarquemado (-26,2).

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activadas las alertas por bajas temperaturas durante las dos próximas madrugadas en distintas zonas de la Comunidad aragonesa.