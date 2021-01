Los alcaldes de Sallent y Panticosa intentan forzar una reunión con Lambán, pero no han sido recibidos

Los alcaldes de Sallent de Gállego y Panticosa, Jesús Gericó y Jesús Úriz, acompañados de concejales de estos ayuntamientos, han acudido este viernes por la mañana al Pignatelli para intentar forzar una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón,Javier Lambán y mostrar la preocupación que existe en el sector de la nieve por las medidas covid. Han acudido sin tener cita, ya que hace 10 días solicitaron una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón y no han obtenido respuesta.

Sin embargo, ese encuentro no se ha producido, ya que únicamente se han encontrado con el Jefe de Seguridad que les ha invitado a “no entrar” al Pignatelli. Los representantes municipales querían trasladar a Javier Lambán la complicada situación que atraviesan los valles pirenaicos y las consecuencias que acarrea la no apertura de las estaciones de esquí. En un principio estaba previsto que acudieran este viernes a Zaragoza otros alcaldes, como el de Castejón de Sos o Biescas, pero finalmente la iniciativa ha sido respaldada únicamente por Panticosa y Sallent. Nuria Pargada, alcaldesa de Biescas, apuntaba que prefería esperar a que desde el ejecutivo autónomo se estableciera una fecha para la reunión.

Esta acción ha sido consecuencia de una carta que se envió hace unos 10 días, solicitando una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón. “Cuando se hizo el manifiesto por parte de los alcaldes y comarcas, dijimos que si el jueves no había respuesta iríamos a Zaragoza”, ha explicado Jesús Gericó. Pero finalmente el resto de administraciones no se han sumado. Ha insistido en que “representamos a gente que mañana tiene que comer”. Y aunque ha asegurado no anteponer la economía a la sanidad, “porque hemos vivido esta pandemia en primera persona y lo sabemos muy bien”, considera que es necesario un Plan de Rescate para el sector de la nieve y todo lo que éste engloba.

“La situación ahora es que las medidas que han utilizado para el Covid no han funcionado y están arruinando a estos valles aragoneses”, ha subrayado Gericó. Ha acudido a Zaragoza, aún sin tener asegurado que lo iban a recibir, “porque me veo en la obligación de no quedarme de brazos cruzados”. Sin embargo, ni Gericó ni el alcalde de Panticosa han tenido la oportunidad finalmente de transmitir ese malestar. “Cada día que pasa hay más gente que lo está pasando mal”, ha concluido.

La respuesta del Gobierno de Aragón

Como respuesta a la petición de los alcaldes, el Gobierno de Aragón ha comunicado que "trabaja por dar soluciones al sector de la nieve, consciente del impacto que las medidas sanitarias están provocando en este sector y en otros de la economía aragonesa como consecuencia de la covid". Fuentes de la DGA recuerdan que el pasado 28 de diciembre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el vicepresidente, Arturo Aliaga, ya mantuvieron una reunión con los presidentes de las comarcas afectadas por la nieve, tanto de la provincia de Huesca como de Teruel, y con representantes empresariales de la zona con el objetivo de abordar medidas de apoyo al turismo de nieve, entre las que se incluían los denominados bonos turísticos. "En dicha reunión se acordó seguir trabajando con estos representantes institucionales con el fin de que las respuestas ofrecidas estén compartidas por los afectados y las administraciones". Y afirman que en los próximos días se van a seguir manteniendo contactos con los presidentes comarcales de Jacetania, Sobrarbe, Alto Gállego, Ribagorza y Gúdar-Javalambre "para seguir avanzando en las dos líneas pactadas con ellos y con los empresarios: medidas de apoyo globales para la hostelería y en el sector de la nieve y toda su zona de influencia".