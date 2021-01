Hace muchos años que no escribo físicamente la carta para los Reyes Magos, aunque todos los 5 de enero volvemos a prometer que este año nos portaremos mejor, que tendremos nuevos proyectos y, por el camino, pedimos algún regalico. Pero si algún año necesita este acto de contrición sobre lo realizado en 2020, de meditación frente al coronavirus y de voluntad para unirnos con la vacuna para superarlo es este.

El presidente Javier Lambán eligió como escenario el Museo de Zaragoza, con motivo del 275 aniversario del nacimiento del pintor Francisco de Goya, para pedir disculpas a los aragoneses por todos los errores cometidos en la gestión de la covid-19. Aunque a continuación destacó que su Gobierno se está «dejando la piel y, en ocasiones, incluso la salud, para evitar males mayores».

Los aragoneses agradecen que se reconozcan los errores, sobe todo los cometidos con el personal sanitario que se jugaba la vida sin protección, pero hará falta no caer en el mismo foso con los temporeros o las fiestas tapadas que dieron tantos positivos en verano. El expresidente uruguayo José Múgica, retirado hace unos meses a sus 85 años, manifestó hace unos días que «los expertos no van a sustituir a los políticos, aunque los políticos tampoco deben ignorar la opinión de los expertos» al combatir la peste del siglo XXI. No estaría de más crear una comisión de investigadores para escucharles en el combate contra la pandemia.

El regalo que pediría para 2021 sería volver pronto al Pirineo y a Teruel para disfrutarlos, como parte de nuestra vida que perdimos en 2020.