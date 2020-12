UAGA anuncia movilizaciones "antes de que termine el año"

Si 2020 comenzaba con los agricultores en la calle, ese será también el final de este atípico año marcado por una pandemia que obligó al sector a abandonar sus protestas para centrarse en el abastecimiento de los ciudadanos confinados en sus domicilios.

No quisieron adelantar la fecha porque aún no tienen todos los permisos, pero los jóvenes de UAGA han anunciado este viernes que realizarán un acto de protesta "antes de que termine el año". No será en este caso para exigir unos mejores precios que garanticen la continuidad de las explotaciones, como así sucedió el 28 de enero con la concentración organizada en la Plaza, en la protesta que protagonizaron en febrero en FIMA coincidiendo con la visita al certamen del ministro de Agricultura, Luis Planas, o con la tractorada que llevó el 10 de marzo, días antes de decretarse el estado de alarma, a miles de vehículos al centro de la capital aragonesa para denunciar la ruina del sector.

Ahora sus exigencias pondrán el foco en el diseño del Plan Estratégico Nacional, ahora en negociación y que definirá los detalles de la aplicación de la nueva PAC en España. En esa movilización, liderada por los agricultores de menor edad, exigirán "valentía" para defender la agricultura profesional y el necesario relevo generacional.

"Nos estamos jugando mucho y si no se ejerce una defensa decidida de quienes salen cada mañana con sus tractores y con los rebaños, podan sus árboles y van a la granja, lamentablemente la próxima reforma puede ser tarde", ha lamentado este viernes el secretario general de UAGA y el líder provincial de la organización en Zaragoza, Toño Romé.

"Los jóvenes estamos cansados y hartos de que cada vez que las incorporaciones reciban cada vez reciben menos ayudas frente a los que no realizan actividad y sí reciben ayudas", ha destacado Romé, que ha insistido en el empeño de los más jóvenes por "luchar para que de una vez por todas la política agraria se transforme en políticas reales que garanticen el relevo generacional y a su vez la alimentación de la población española y la vida en el medio rural".

Para UAGA es imprescindible Es imprescindible que desaparezcan los agricultores de sofá y los perceptores no legítimos; que desaparezcan los derechos históricos; que se limiten los cobros "millonarios" de las grandes explotaciones; que se apoye a esos sectores estratégicos para el territorio (como la ganadería extensiva); y que se incluyan aquellos sectores que se quedaron fuera del pago básico (fruta y vino). "No queremos apostar por una tarifa plana -ha asegurado Alcubierre- pero necesitamos un cambio estructural, que defienda de forma decidida a quienes trabajan y viven de la agricultura"

El secretario general de UAGA ha recordado que entre 2018 y 2020 se han perdido 316 profesionales en la Comunidad, datos que hay que revertir con incorporaciones como el de la mujer.