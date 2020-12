El desplome del precio del pollo pone en jaque la continuidad de 450 granjas aragonesas

Los efectos de la crisis sanitaria y las restricciones para evitar la expansión de la pandemia están pasando factura al sector avícola. A pesar de que durante la pandemia, y especialmente en el confinamiento, ha aumentado el consumo de pollo en los hogares, estas ventas han sido incapaces de compensar la "brutal" caída del 62% en la que se cifra la comercialización de esta carne en el canal Horeca durante el primer semestre del año, al que se deriva el 25% de la producción total en España. Así lo ha denunciado este lunes la organización agraria UAGA-COAG, que advirtió que el desplome de los precios en origen –han caído un 70%– están poniendo contra las cuerdas a unas 450 explotaciones en Aragón –más de 5.500 en toda España–, ha señalado la organización.

"Desde el inicio de la pandemia hemos estado reclamando apoyos económicos para el almacenamiento en frío de nuestra producción para adecuar de forma progresiva la producción a la situación actual, minimizar las pérdidas y evitar la insostenible situación que hay en las granjas", ha detallado Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG y productor de la localidad zaragozana de Fayón.

Ureña ha añadido que los pollos que no han tenido salida comercial ha habido que mantenerlos más tiempo en granja con el consiguiente aumento de costes en alimentación. Y, según la interprofesional, mucha de la carne que no encuentra venta "está en los congeladores", señala el representante de COAG, que insiste en que desde el abril y, ante la situación que se avecinaba, las integradoras realizaron un ajuste de producción. Eso se ha traducido en una reducción de animales en granja (lo que supone unos 10-20 kilos menos por metro cuadrado) y en unos vacíos sanitarios que se han alargado hasta los 52 días (más del doble de lo habitual). "Así no salen las cuentas, porque hay que hacer frente al mismo coste de mantenimiento de las naves (lus, calefacción, seguros, impuestos). Es insostenible", ha asegurado.

Ureña ha insistido en que el sector no encuentra explicación a este descenso de las cotizaciones. Reconoció que la inexistencia del turismo y el cierre del canal horeca han influido, pero insiste en los esfuerzos del sector por adecuar la oferta a las posibles ventas. "Creemos que hay mucha especulación", ha señalado el responsable de avicultura de la organización agraria, que ha denunciado la entrada de pollo de países europeos a menor precio incluso que a como se venden en su territorio. "Es lamentable y desolador encontrarte en los lineales con importaciones de pollo ‘low-cost’ mientras nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por adecuar la oferta a la demana y superar esta crítica coyuntura sin echar el cierre", ha puntualizado puntualizó.

Ante esta situación, la organización agraria exige un plan de choque "urgente", que incluya ayudas directas a los ganaderos, reducción de los impuestos, apoyos para mantener poblaciones parentales así como la incorporación de la carne de ave al programa sectorial del ICEX para campañas de apoyo a la exportación.

El "problema" aragonés

A la falta de rentabilidad que sufren como el conjunto del sector en España, los avicultores de carne aragoneses tienen que sumar un problema añadido. "Aquí estamos peor porque no hay ningún matadero en la Comunidad, por lo que todo el valor se va fuera", ha afirmado Ureña. Y destacó el "riesgo" que supondría que la zona perdiera interés para las integradoras de las que dependen estas instalaciones. "¿Entonces qué haremos?", se ha preguntado.

El representante sindical ha reconocido que la esperanza está puesta en la instalación en Guissona en Épila, aunque reconoció que de momento no se concen sus planes, ni si se proveerá de la producción aragonesa.

Por eso, Ureña pide a la consejería de Agricultura "que trabaje por la producción local", a través de una "marca aragonesa" que consiga mayor presencia en los puntos de venta de la gran distribución.