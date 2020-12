"Yo no me rindo, espero ver de nuevo una Venezuela libre en la que pueda vivir como quiera"

“Yo no me rindo. Muchos de nosotros llevamos años exiliados, luchando por nuestro país, pero yo espero poder ver de nuevo una Venezuela libre, en la que pueda comprar lo que quiera, vivir como quiera, ir segura por la calle, como antes”.

Así de contundente se muestra Ana Hernández, de la Asociación Venezolana de Aragón, a la hora de explicar la consulta popular convocada para este sábado por el líder opositor Juan Guaidó en respuesta a las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el pasado domingo en el país caribeño. Unas elecciones, ampliamente rechazadas por la comunidad internacional, en las que Nicolás Madurose afianzó todavía más en el poder al quedarse con el 91% de los escaños de la Asamblea Nacional, lo que significa que controla 253 de los 277 puestos en disputa.

Con esta consulta, explica Hernández, se quiere “visualizar” que los comicios en Venezuela han sido “una farsa” en las que la participación no llegó “ni al 30%”. “Y pese a que el Gobierno de Maduro no reconocerá su resultado, hará caso omiso porque su Asamblea Nacional es inventada, nosotros la llevaremos a cabo porque la Constitución de Venezuela nos lo permite”, añade la activista.

La consulta popular comenzó telemáticamente el pasado lunes, 7 de diciembre, y concluye este sábado con la votación presencial, tanto en Venezuela como en otros países donde residen exiliados, entre ellos España.

En Aragón, según datos de 2017 de la Asociación Venezolana, viven unos 1.500 ciudadanos venezolanos, y los mayores de 18 años están llamados a expresar su opinión, tanto a través de internet como en los tres “puntos de libertad” que se instalarán este sábado en las tres capitales aragonesas. En concreto, en Zaragoza en el centro cívico Isaac Valero (calle Viñedo Viejo 1), de 10.00 a 17.00; en Huesca, en la plaza de la Catedral, de 12.00 a 14.00; y en Teruel, en el parque de la Glorieta, de 10.00 a 14.00.

Convocatorias en Aragón. Asociación Venezolana de Aragón

Además, se puede votar por internet (www.consultaporvzla.com) y a través de las aplicaciones móviles Telegram y Voatz, en las que cada votante registrado genera un código al ejercer su derecho que certifica la participación y evita fraudes, según los organizadores.

Tres preguntas

Los venezolanos responderán en dicha consulta si rechazan los comicios parlamentarios del pasado domingo, a los que no se presentó el sector que se agrupa bajo la figura de Guaidó por considerarlos fraudulentos.

El mecanismo también preguntará a los ciudadanos si exigen “el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

Finalmente, el tercer punto consulta a los venezolanos si “ordenan hacer las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar la democracia, atender las crisis humanitarias y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad”.

Las tres preguntas fueron aprobadas por la mayoría opositora del Parlamento de Venezuela a mediados de noviembre y, a ellas, los ciudadanos podrán responder "sí" o "no".

"Coacción" a los votantes

Los opositores al régimen de Maduro esperan “superar la participación” de las elecciones del pasado domingo, y en Aragón, incluso llegar “más o menos al 40%” del censo, explica Ana Hernández. “Queremos demostrar al mundo que el porcentaje de venezolanos que quieren acabar con el régimen es mayor” que el que votó el pasado domingo, añade. Sin embargo, reconoce que en el país es complicado vivir al margen del régimen, y que muchos ciudadanos pudieron verse “coaccionados” para votar a favor del chavismo “con amenazas directas”. “Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que quien no vota, no come, porque no volvería a recibir la cartilla de racionamiento”, explica la activista opositora.

"Los abusos forman parte de las armas del régimen para legitimarse. Es difícil luchar contra ellos"

En este sentido, la ONG Observatorio Electoral Venezolano denunció la presencia durante las pasadas elecciones “de militares que solicitaron a los votantes el denominado carné de la patria”, un censo paralelo a través del cual el Gobierno de Maduro entrega ayudas sociales. “Estos abusos forman parte de las armas del régimen para legitimarse. Es difícil luchar contra ellos, te persiguen, te amenazan, te secuestran… es una coacción permanente”, denuncia Ana Hernández, quien asegura que los ciudadanos “se preocupan más por comer que por luchar contra el chavismo”. “Es una estrategia dictada por Cuba; en Venezuela implementan sus normas tal cual, punto por punto”, concluye.

Limpieza de la consulta

Para verificar la limpieza y transparencia de las votaciones, diversas personalidades políticas y sociales se han prestado “a hacer de veedores” en esta jornada electoral. Entre ellas estará la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández. Además, diversos miembros de la cúpula del PP, diputados y senadores han anunciado que tienen previsto respaldar la convocatoria desde distintas ciudades españolas, según anunció hace unos días la responsable de Internacional del partido, Valentina Martínez. “Se trata de dar voz y apoyo a los demócratas que están ahí diciendo que no se rinden”, enfatizó.

Mientras tanto, Venezuela atraviesa una debacle económica tras años de recesión, hiperinflación y servicios públicos colapsados. Millones de sus habitantes se han marchado del país en busca de un mejor horizonte. Los que se han quedado sobreviven en un clima de distensión de las medidas para contener la pandemia y con una dolarización de facto cada vez más rampante.

De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, más de cinco millones de venezolanos han huido del país, y pese al cierre de fronteras impuesto en muchas naciones latinoamericanas como medida de prevención contra la pandemia de covid-19, entre 500 y 700 migrantes y refugiados siguen saliendo de Venezuela, principalmente a través de Colombia, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.