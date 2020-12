ICT Ibérica superará las 138.000 toneladas producidas este año con 218 millones en ventas, un 2% más

2020 ha sido un buen año para el papel. Se ha producido mucho más para el hogar, ya sea en higiénico o en rollos de cocina. La pandemia ha traído una mayor demanda, constató ayer José Luis Pérez Quintana, director general en España de Industrias Cartarie Tronchetti (ICT), que superará la producción de 138.000 toneladas en la planta que tiene en el Burgo de Ebro, lo que supone incrementar la facturación un 2% hasta alcanzar los 218 millones de euros, frente a los 212 millones del pasado ejercicio.

«Esperamos cerrar un año con resultados financieros positivos porque junto a la buena gestión comercial, productiva y administrativa, se han añadido dos factores fundamentales en nuestra estructura de costes: la reducción de los precios tanto de la celulosa como de la energía en general», explicó el directivo.

La pandemia ha acelerado el objetivo de llegar a producir 140.000 toneladas, que es el volumen de producción que les permite la fábrica ampliada al doble tras las inversiones de 126 millones realizadas los últimos años. «La segunda fase de ampliación de la planta está completada y todas nuestras instalaciones están funcionando a pleno rendimiento», señaló Pérez Quintana, si bien las inversiones continúan sobre todo en el área de la sostenibilidad. Muy cerca de alcanzar la plena capacidad, con 183.000 toneladas frente a las 140.000 a las que puede llegar, «no hubiera sido posible hablar de estos resultados sin haber ajustado muy bien los plazos y fases de la obra». Algo, que, destacó el máximo responsable de la empresa italiana en España, les ha permitido poder atender la mayor demanda por una situación sobrevenida como la pandemia, en la que quiso agradecer el esfuerzo realizado por los 300 trabajadores con que cuenta la factoría de ICT en el Burgo de Ebro. «Nuestra marca Foxy va viento en popa, consolidándose como la segunda marca en ventas del mercado y líder indiscutible en el segmento de rollos de papel cocina», destacó.

En cuanto a las perspectivas para el año que viene, pese a ver 2021 como un año de incertidumbres, José Luis Pérez Quintana reconoció que «aunque hay que ser prudentes, el negocio está bastante consolidado tanto en el mercado nacional como en las exportaciones» y, por tanto, confía en que «si no se producen situaciones que actualmente no pueden prever, seguirán creciendo de forma moderada como este 2020». Los grandes crecimientos, superiores al 30%», ya los tuvieron, recordó, en los años previos a esta crisis sanitaria. «Ahora lo que queremos es mantenernos en estos porcentajes moderados», indicó.

Un aumento en facturación del 2% que no se ha visto lastrada por la división B2B (Business to business) más impactada por la covid-19. «Muchos de nuestros clientes que se suministraban de bobinas para producir sus productos (papel de cocina o servilletas) que ofrecían al canal Horeca, instituciones, oficinas, colegios, etc., han sufrido importantes reducciones en sus ventas», apuntó Pérez Quintana. Sin embargo, añadió, ese déficit ha quedado compensado por el trasvase del consumo hacia el hogar, sobre todo en marzo y abril, y «el incremento de la higiene en los domicilios lo que ha derivado en un repunte en ventas de papel multiusos para secarse las manos»