Megablok invierte 2 millones en ampliar su fábrica en Plaza

Pese a la pandemia, la empresa familiar aragonesa Megablok, fundada en 1997 por José Antonio Villaverde y especializada en el equipamiento de empresas, colegios, hospitales y centros deportivos, mantendrá la facturación del pasado año. Aunque falte diciembre para cerrar resultados, la compañía confía en igualar los 10,2 millones del año anterior.

«Hemos servido a 100 hospitales y 75 residencias de toda España. En concreto en Zaragoza al hospital de campaña de la Feria de Muestras y acabamos de enviar unas 500 taquillas para el Hospital 12 de octubre de Madrid», explicó Juan Valle, director comercial de esta empresa que también diseña, fabrica y comercializa equipamiento de colectividades -taquillas, armarios, bancos, casilleros y cabinas- para clientes de otros mercados como la Universidad de Qatar, un centro deportivo de Uruguay o una cadena de hoteles franceses. En la actualidad, la exportación les supone el 20%.

Ha sido el crecimiento experimentado por esta firma, con importantes clientes en el sector industrial y una plantilla de 50 empleados, lo que la obligó ya el año pasado a ampliar sus instalaciones y aumentar en 3.500 metros cuadrados los 10.000 que ya ocupaban en Plaza para dar cabida a toda una nueva división de carpintería. Han podido así ampliar su capacidad productiva mediante esta inversión superior a los dos millones de euros. Las nuevas instalaciones se iban a inaugurar el primer trimestre de este año pero llegó la pandemia y la declaración del estado de alarma y no se pudo hacer. No obstante, lo importante es que la nueva división ya está en marcha. «Ya afrontamos la crisis anterior con el traslado de Cuarte de Huerva a Plaza. Eso fue en agosto de 2010 y ya el año pasado se dedicó la ampliación de la fábrica porque efectivamente no podíamos crecer más», señaló.

Las expectativas de Megablok para 2021 son buenas. Contar con proyectos en cartera y no haber dejado de invertir -ya que a la reciente inversión de dos millones hay que sumar la ejecutada en 2018 de tres millones en maquinaria y robotización de procesos para mediante la industria 4.0 aportar soluciones de conectividad al equipamiento que diseñan- les ha llevado a estar más preparados para poder fabricar productos más innovadores como son las taquillas con cargadores para teléfonos y todo tipo de dispositivos móviles. «Sí tenemos buenas perspectivas porque con la ampliación de planta se podrán acortar los plazos de entrega y acometer proyectos más grandes y de mayor volumen», indicaron.

Ecodiseño y reciclaje

Junto con la apuesta por seguir creciendo, es objetivo prioritario para Megablok incrementar el peso de la exportación. «Fuimos de las primeras empresas en tener la ISO 9001, después la 14.001, pero somos de las pocas en disponer de la ISO 14006 que nos referencia como ecodiseño, es decir, que procura hacer el menor consumo energético posible y facilita al máximo el reciclaje». Asimismo, las materias primas que utiliza Megablok, recordó Juan Valle, «proceden de bosques sostenibles y el acero se trabaja con el máximo aprovechamiento: estamos muy alineados con los ODS», afirmó.