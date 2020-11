"Ahora sería sangrante perder vidas por hacer mal las cosas"

Mientras en las administraciones y en la calle se habla mucho de las restricciones que van a marcar la próxima Navidad, el personal sanitario que se enfrenta día a día con la cara más dura del coronavirus lanza su propio mensaje. "No hay que hablar de salvar la Navidad, sino de salvar vidas humanas. Si se abren las limitaciones y no se actúa con responsabilidad estaremos ante una nueva ola en muy poco tiempo. Sería especialmente sangrante ahora perder vidas por hacer mal las cosas cuando parece que tenemos una vacuna que puede llegar en un mes o mes y medio", afirma Jesús Cebollada, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico de Zaragoza.

"Hay una relación directa entre lo que la gente hace y lo que sucede en términos de hospitalización. Hemos vivido una semanas en las que se han intensificado las medidas de restricción de movilidad y de forma automática a los quince días hemos visto un descenso del número de ingresos en los hospitales y eso supone salvar vidas cada día. Merece la pena esta Navidad hacer un esfuerzo adicional y protegerse, porque está demostrado que funciona", afirma.

Una llamada en la que redunda la médico María Jesús Esquillor, responsable de la unidad de hospitalización del centro covid de Casetas: "Hay que restringirse a hacer lo estrictamente necesario y la Navidad se puede vivir de otra manera, lo prioritario es salvar vidas". "Ya hemos visto en dos ocasiones lo que ha pasado cuando nos relajamos, en julio y en el puente del Pilar. No podemos tropezar por tercera vez en la misma piedra", enfatiza.

"Si es verdad que falta tan poco tiempo para que esto tenga un poco de solución, en dos meses no podemos cargarnos todo por lo que hemos estado peleando. Es un poco frustrante ver la respuesta de la sociedad al no creer esta realidad y al no asumir la responsabilidad individual", apostilla en la misma línea Rebeca Marinas, médico interno residente (MIR) de quinto año. En esta lucha en primera línea contra la covid-19, ha tenido que "asumir mayor responsabilidad" de la que esperaba, aunque ha contado con el "apoyo de los adjuntos" y el "trabajo en equipo".

El estrés también ha entrado a formar parte de su día a día, pero asegura que la experiencia ha reforzado su vocación y su convencimiento de que está donde quiere estar "contribuyendo a la sociedad en unos momentos tan complicados".

