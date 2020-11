Bruxismo, revisiones aplazadas y dudas sobre el uso de la mascarilla, en las consultas de los dentistas tras la covid

Las consultas de los dentistas se adaptan a la nueva normalidad que ha traído la pandemia de covid. Tomas de temperatura a la entrada, limitación de aforo en la sala de espera y más protección. Las mascarillas ocultan la sonrisa, pero tras ella continúan los problemas de salud bucodental, que, en algunos casos, se han podido agravar al retrasarse las revisiones en los meses de confinamiento, alertan desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón. Aconsejan mantener el chequeo, al menos, una vez al año como venía siendo habitual.

"Durante los dos primeros meses solo podíamos atender urgencias", recuerda Jaime Alfonso, presidente del citado Colegio, sobre la actividad de estos profesionales durante el primer confinamiento en marzo. El colectivo ronda el millar de profesionales en la comunidad. Ahora tratan de volver a la normalidad, pero con menos pacientes por las restricciones de aforo y demás medidas sanitarias.

Aumentan los casos de bruxismo

"No hay que demorar las revisiones periódicas, que son una parte esencial del cuidado de nuestra salud", recuerda. Esta ha sido una de las consecuencias de los meses de encierro y las limitaciones de las salidas de la población. Entre los pacientes que han regresado a las clínicas tras la vuelta a su actividad normal, el principal problema que han encontrado ha sido el bruxismo (rechinar de dientes) "por la situación de estrés y ansiedad que produce la pandemia", explica. No habría un perfil de afectado por esta dolencia. Pone como ejemplos que puede aparecer "en quien más responsabilidad tenga" o en quien sea "más proclive a tener ansiedad o estrés". Los síntomas del bruxismo pueden ser dolor muscular, de cuello y de la zona de la cara, dolor de cabeza o chasquidos en la articulación al abrir o cerrar la boca.

A las consultas también han llegado las dudas sobre los efectos de utilizar la mascarilla para la salud bucodental. El odontólogo hace hincapié en que "la mascarilla no produce ningún tipo de patología bucal". Pese a que desde el inicio de la pandemia, entre los rumores que han circulado había algunos que apuntaban a que podría agravar algunos problemas. "Desmentimos que la mascarilla pueda producir ninguna patología en el sistema bucal", insiste.

"La mascarilla no produce ningún tipo de patología bucal"

La introducción de los protocolos para prevenir contagios de covid ha supuesto cambios en el día a día. "Para nosotros no ha resultado un cambio tan importante porque tenemos unos protocolos de seguridad siempre de esterilidad, asepsia y protección", recuerda. Los pacientes notan algunas modificaciones desde que entran, ya que se les toma la temperatura. "Procuramos que no vengan acompañados, si es posible que pasen directamente al gabinete, sin pasar por la sala de espera o que estén el menor tiempo posible", señala. Como en el resto de consultas, es obligatorio acudir con mascarilla, aunque luego es imprescindible quitársela, y se pide no ir si se tiene fiebre o se ha tenido contacto con algún posible afectado.

Las medidas de seguridad se refuerzan porque el paciente tiene que quitarse la mascarilla para poder atenderle. "Solamente está en la habitación él, los demás llevamos equipo de protección EPI". Afirma que "es un sitio seguro tanto para los pacientes como para el personal de la clínica". Además, destaca que "la ventilación es muy importante", por lo que en algunas consultas se han adquirido filtros de alta eficiencia como los HEPA y medidores de CO2.

Las medidas de prevención hacen que atiendan a menos personas al día, por lo que todavía no han recuperado el ritmo normal. "La mayor parte somos autónomos y en ese sentido hemos sufrido dos meses de parón casi absoluto porque solo atendíamos urgencias y el aumento de los precios de materiales de protección", admite. Un incremento que puede llegar resultar el triple. Recuerda cómo en los primeros momentos de la pandemia, cuando "la mayor parte estábamos casi parados", los profesionales "hicimos una donación importante de material, casi todo lo que teníamos, al Salud".

Desde el Colegio han presentado esta semana una seria de consejos sobre cómo reclamar en el caso de que cierre una clínica dental, tras los casos que se han producido en los últimos años en algunas franquicias.

