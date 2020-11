Orós acusa a Broto de prometer miles de test a las residencias y mandar «solo unas cajas»

La diputada popular Marián Orós ha criticado este viernes con dureza a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, por prometer miles de test rápidos para el personal y los usuarios de las residencias de mayores y mandar "solo unas cajas". Broto ha tenido que reconocer que el material se envío "cuando se pudo y hubo" y están facilitando los test rápidos "cuando hay", pero ha querido lanzar un mensaje de confianza en el sistema de residencias con el argumento de que han sumado 1.463 residentes nuevos desde que estalló la pandemia hace ocho meses.

La portavoz del PP en la comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha hecho una doble pregunta a Broto sobre los test y las medidas para fortalecer las residencias en la sesión de control de las Cortes, en la que ha lamentado que los hechos son ahora "muy parecidos" a los de la primera ola, con 2.000 contagiados y 401 fallecidos. "Discurso y voluntad le pone, pero si tomaran decisiones de forma rápida y ágil se amortiguarían los efectos y se salvarían vidas", ha lamentado antes de apostillar que echa de menos liderazgo en el departamento porque a su juicio, "va a remolque".

Marián Orós ha aludido a que la DGA se comprometió, tras una orden del Gobierno central del pasado verano, a aportar los test necesarios para los trabajadores a su vuelta de vacaciones y para las nuevas incorporaciones, pero no se llegó a facilitar ni un 20%. "Una plataforma le pidió 2.000, pero les dieron 300", ha detallado.

Y lo mismo ha denunciado con los 10.000 test rápidos que la DGA anunció la semana pasada que iba a repartir entre las residencias, que solo han llegado a las que cuentan con servicio médico.

La diputada ha subido el tono del reproche al acusar a la consejera de "faltar a la verdad" al haber sostenido con antelación en las mismas Cortes que la cuestión estaba resuelta.

Mariví Broto le ha replicado que no miente ni en su vida personal ni en su faceta pública y que si dijo que estaba resuelta la cuestión de las pruebas es porque habló con las residencias, las organizaciones empresariales y las plataformas para pactar cómo lo gestionaban. "Y se decidió que en vez de PCR se enviarían los test rápidos, pero aún no había. No juegue con las cosas", ha defendido.

La consejera de Ciudadanía ha aseverado que cuando estuvieron disponibles las primeras unidades se enviaron lotes "a residencias y a plataformas para su distribución". Y ha apuntado que se decidió que las residencias con servicio médico harían directamente la prueba a su personal y en los centros de salud a las que carecen de facultativos y enfermeras. "Están todas monitorizadas por el Gobierno de Aragón y si tienen algún problema, respondemos de inmediato", ha sentenciado.