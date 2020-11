Comienzan a aflorar tesoros fotográficos ocultos con Aragón Photo 

Gemelos de hueso con el retrato de Manuela Pinós

2



Como hoy en día, en los primeros tiempos de la fotografía, los gabinetes fotográficos aragoneses ofrecían a su clientela, junto a un gran número de enmarcaciones y álbumes de distintas manufacturas, un importante surtido de bisutería fotográfica, como recuerda el anuncio publicado por el pionero zaragozano Mariano Júdez y Ortiz en las páginas de 'El Saldubense' en 1861: “Se seguirán haciendo como hasta hoy retratos y grupos de todas clases y tamaños en vistas y estereóscopos, tarjetas de visita, etc. También se harán los retratos microscópicos sortija, dijes, etc. a precios sumamente bajos. Hay un gran surtido de medallones, caprichos en bisutería fotográfica, estuches, marcos de tarjetas, sobremarcos, passe-partout, etc. y el más delicado gusto en álbumes…”

En este caso se trata de uno de los escasos testimonios que hemos podido conocer en nuestro territorio de este tipo de bisutería fotográfica isabelina. Se trata de unos coquetos gemelos labrados en hueso para lucir en los puños de una camisa o levita, que incluyen en su interior el retrato en miniatura de Manuela Pinós.

-Atribuidos al fotógrafo Mariano Júdez, ca. 1865.

-Colección Pinilla-Miguel-Sancho, Zaragoza.