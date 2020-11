Las acusaciones del atentado de la casa cuartel aplauden la decisión de Francia, pero el juicio en España se retrasará

La noticia del rechazo del Tribunal Supremo francés del recurso del etarra Josu Ternera contra la extradición a España por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, ha supuesto “una gran satisfacción” para las dos acusaciones: la Asociación Española de Guardias Civiles, que ejerce el letrado Jorge Piedrafita, y la Asociación de Victimas de Terrorismo, que lleva la letrada Carmen Ladrón de Guevara. Aun así, precisaron que esta decisión judicial no implica que esté próximo el juicio que se celebrerá en la Audiencia Nacional por el atentado en el que murieron once personas (seis de ellas menores). Ello se debe a que es necesario esperar a que Ternera sea juzgado antes dos veces en Francia por otras causas en las que lo condenaron en rebeldía en 2010 y 2017, respectivamente.

Para Piedrafita como letrado de la acusación popular “es una magnífica noticia que permitirá el interrogatorio al peligroso etarra en la Audiencia Nacional cuando Francia lo entregue” y “seguir avanzando en la instrucción, para posteriormente sentar a Ternera en el banquillo cuando se celebre el juicio oral”. Añadió que la Asociación Española de Guardia Civiles será “implacable” y trabajarán sin descanso para “lograr justicia y resarcimiento” para los guardias civiles y sus familias que fueron golpeados “de forma sanguinaria y cruel”, por un vil atentado con coche bomba que produjo 11 víctimas mortales (cinco de ellos niños y uno de 17 años) y 88 heridos. “Contra esta masacre, nuestra acusación pedirá la máxima pena posible y tratará de lograr que Ternera acabe sus días entre rejas”, ha agregado Piedrafita.

Por su parte, la abogada Carmen Ladrón de Guevara, representante de la Asociación de Víctimas de Terorismo (AVT), ha manifestado que la decisión del Tribunal Supremo francés de apoyar la entrega de Josu Tenera a España para el juicio de la casa cuartel es “una buena noticia”. “Esperemos que se materialice pronto, aunque los cálculos que hacemos en la AVT son que hasta que no se repitan los juicios que tiene pendiente en Francia (dos vistas que fue condenado en rebeldía a siete años en 2010 por pertenencia a ETA, y ocho años por ser integrante del aparato político en la banda, respectivamente, y van a volverse a celebrar) no se realizará la entrega”, ha manifestado la letrada de la acusación particular.