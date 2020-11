Las bajas de sanitarios se disparan a 895 y los sindicatos piden restringir las visitas al hospital

El número de profesionales del Servicio Aragonés de Salud de baja por coronavirus se sitúa ya en 895, la cifra más alta de la actual oleada de la pandemia de coronavirus. Desde agosto, cuando se registraban unos 350, esta cifra prácticamente se ha triplicado. Se acerca ya al pico notificado en la primera fase de la emergencia por covid-19, en torno a la tercera semana de mayo, cuando se notificaron 939.

Desde octubre, los contagios entre sanitarios han aumentado. Si ese mes empezó con 427 trabajadores de baja, en poco más de un mes se ha multiplicado por más de dos, hasta los 895, según el último dato oficial. Desde marzo, el acumulado de casos positivos con alguna de las pruebas diagnósticas –test rápido, PCR o Elisa– es de 3.305, entre los empleados del Salud, tanto trabajadores sanitarios como no sanitarios. En total, en este tiempo se han realizado casi 72.000 test, y más de la mitad han sido PCR.

Los sindicatos trasladaron su inquietud por unos datos que, según coincidieron, no dejan de subir, y reconocieron que una de las medidas pasaría por restringir las visitas de familiares en los hospitales. Así lo destacó Evangelino Navarro, presidente del sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quien añadió que las cifras respecto al número de profesionales contagiados son "preocupantes" porque "el 17 de mayo, en pleno pico de la pandemia, había 939 y ahora, 895". Para Elena Lahoz, responsable de sanidad en la Federación de Servicios Públicos de UGT-Aragón, este es "el mayor problema y preocupación" porque "si no hay trabajadores para contratar, y los que hay no están suficientemente bien cuidados, no podremos dar cobertura a los ciudadanos", por lo que reclamó "más medios, formación y protocolos". Pidió al mismo tiempo que todos los sectores sanitarios prohíban las visitas del exterior.

En opinión de Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC. OO. Aragón, "es una situación muy preocupante porque las cifras no se estabilizan". "Los contagios –dijo– se producen dentro de los centros sanitarios y debido a la situación de transmisión comunitaria, y el no confinamiento domiciliario hace que también estemos expuestos como el resto".

Por otra parte, UGT pidió que se amplíe la plantilla de limpieza del Hospital Miguel Servet, que afronta "muy mermada", afirma este sindicato, la segunda ola de la covid-19, "con el agravante de que ni siquiera se está reforzando con contratación eventual".

Fuentes del Departamento de Sanidad explicaron que en todos los centros aragoneses se limitan las visitas a una persona por paciente y además en algunos hospitales, si así lo consideran, se restringen. Es el caso del Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, donde están prohibidas las entradas del exterior, salvo que lo autorice el facultativo que atiende al enfermo ingresado. En ese caso, desde el pasado día 5, y tras recibir una instrucción dos días antes de la Dirección General de Asistencia Sanitaria para disminuir la circulación de personas, emite un documento que permite el acceso a un acompañante. El equipo médico puede autorizar más visitas tras valorar el grado de dependencia del paciente y su situación clínica.

El objetivo es tratar de reducir el tránsito innecesario de personas por el centro sanitario, para intentar frenar también la transmisión del virus. Un panel en la entrada informa además de la necesidad de una adecuada higiene de manos y del uso de la mascarilla.