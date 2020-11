El sector del transporte de viajeros por carretera en Aragón, «abocado a desaparecer» si no llegan más ayudas

En una situación extrema soportando una caída media del 65% en el número de viajeros, el sector del transporte regular por carretera en autobús calificó ayer de «parche insuficiente» las subvenciones por valor de 1,3 millones concedidas por el departamento de Vertebración del Territorio de la DGA, publicadas en el BOA, ya que no cubren ni una mínima parte de las pérdidas que están sufriendo la mayoría de empresas por la covid-19.

«No es lo que hemos pedido. No es la cantidad que debieran abonarnos, pero al menos es algo». Así reaccionó al conocer estas ayudas Juan José Calvo, presidente de Ágreda Automóvil y consejero delegado de Ágreda Bus (nueva sociedad creada a finales de 2019 al vender a Alsa el 70% de acciones de la línea de transporte Zaragoza-Madrid- Barcelona). «Es una ayuda exclusivamente para compensar los déficits en prestación de servicios del 14 de marzo al 21 de junio, lo que duró el estado de alarma. El problema es que esa situación ha continuado después». Por eso, dijo, lo que urge es que «lleguen del Mitma (antiguo Ministerio de Fomento) esos 8,5 millones (de los 800 comprometidos para toda España) que le corresponden a Aragón para sobrellevar esa caída del 96% en viajeros del transporte regular por carretera que hubo en los primeros meses de pandemia y el 65% de media que hay en la actualidad». Esos 8,5 millones tienen carácter finalista y llegarán a la consejería de Hacienda: «lo que hace falta es que traspase la totalidad a Vertebración del Territorio para que nos puedan compensar», indicó.

«Este es un año terrible. Prefiero no pensar qué ocurrirá en el primer semestre de 2021 cuando llegue el pago de los ICO, las moratorias de ‘leasing’ y ‘renting’ que hemos pedido las empresas. Ahí se verá el verdadero impacto de la pandemia», advirtió Calvo. De ahí, explicó, que estas ayudas por 1,3 millones destinadas a 17 empresas de transporte de viajeros por carretera en Aragón sirvan de poco. «Estamos asumiendo la limitación de aforos y los sobrecostes para cumplir con los protocolos de seguridad sin que haya recuperación en la demanda, es decir, con muchos menos viajeros», recalcó.

Necesidad «acuciante»

José Ramón Lasierra, director de la división norte de Avanza, corroboró que «las ayudas no pueden quedarse ahí, en esos 1,3 millones, ya que ni siquiera cubren la totalidad de los daños de ese periodo ni lo que ha venido después». Lo que tienen que repartir, añadió, son esos 8,3 millones para el transporte regular de viajeros por carretera en autobús en Aragón. En su caso, indicó, «hubo una caída del 96% de viajeros durante el estado de alarma, después se redujo al 45% desde junio hasta finales de septiembre, pero ahora volvemos a estar en un 77% menos». De ahí, apunto, lo «acuciante de que lleguen más ayudas».

Desde la patronal del sector Aetiva lanzaron ayer un SOS para reclamar más ayudas o el sector estará «abocado a desaparecer». Muchas empresas pueden acabar en quiebra, avisaron, «lo que conllevaría ya no solo un problema económico y social sino una merma casi total de la movilidad y la vertebración del territorio en Aragón, ya que si estas empresas dejan de prestar servicio a los pueblos muchos ciudadanos se quedarían sin acceso a la sanidad o la educación». Además, criticaron que «en este tiempo, la administración autonómica no solo no ha cumplido los acuerdos de ayuda urgente firmados con los departamentos de Vertebración y Educación en estos meses, sino que además sigue sin abonar las cantidades adeudas de años anteriores».

Desde UGT reconocieron la escasez de estas ayudas «que no cubren la pérdida de ocupación» y reclamaron más apoyo, pero que no venga a «paliar solo la caja de las empresa sino que evite la destrucción de puestos de trabajo». CC. OO. criticó que estas ayudas «se las lleven las empresas más grandes mientras que las pequeñas apenas reciban apoyo» y lamentaron que las ayudas no vayan condicionadas a una mejora en las condiciones laborales en el sector.