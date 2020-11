Las Cortes aprueban el mayor techo de gasto de Aragón, de 6.177 millones

El pleno de las Cortes ha aprobado el techo de gasto no financiero de la comunidad para el año que viene, el más alto de la historia de la comunidad con 6.177 millones de euros, con el respaldo de los grupos que sustentan al Gobierno cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR), Cs e IU, la abstención del PP y el rechazo de Vox.

Se trata de un techo de gasto "inusual y extraordinario", ha explicado el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón,, que crece en 593,6 millones respecto a este año, un 10,63 % más, que permite abordar económicamente por medio de los presupuestos los retos de la comunidad para fortalecer el estado social y reactivar la economía, "sin holguras" y "sin abandonar el compromiso de sosteniblidad fiscal".

Un techo de gasto, ha enfatizado, que en lugar de optar por recortes "afianza los servicios públicos" y que es "el necesario alumbrar el presupuesto de 2021" que dé seguridad y confianza a la ciudadanía, entidades y empresas, que recoja "la filosofía y la letra" de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y que permita, desde la eficiencia y la eficacia, la flexibilidad necesaria para optimizar los recursos con los que va a contar Aragón.

La cuantía es posible, ha dicho, gracias a la posición de Europa, al aprobar del fondo de recuperación y la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021.

Así, ha explicado que incluye los ingresos no financieros de 5.445 millones, una transferencia extraordinaria del estado equivalente al 1,1 % del PIB de 405 millones (dentro del 2,2 % de límite de déficit permitido que suma 810 millones) y 216 millones de los fondos europeos REACT-EU (216 millones), aunque no otros 138 millones preasignados de los fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR), a expensas de su concreción.

En el turno de los grupos, la portavoz de Hacienda del PP, Mamen Susín, ha hecho hincapié en que su grupo se ha abstenido como gesto para ver cómo se materializa la búsqueda del acuerdo de cara a los presupuestos, aunque tendrían "sobradas razones" para votar en contra, entre otras, que las cuantías más importantes parten de la "premisa falsa" de los Presupuestos Generales del Estado, que se basan en una subida de impuestos y una precisión del PIB del 9,8 % en 2021 "totalmente irreal", y las cifras están "cuadradas a martillazos" y son "política ficción" respecto a los fondos que llegarán de Europa.

Por el contrario, José Luis Saz, de Ciudadanos, ha destacado que este techo de gasto "excepcional" requiere de su grupo un apoyo igualmente excepcional, "siendo moderados y de centro" en un esfuerzo político que le gustaría ver en otras comunidades, en referencia al rechazo del PSOE a esta posibilidad "histórica" financiera que se da en todas las autonomías, "sean del perfil que sean".

David Arranz, de Vox, ha criticado la poca información del Gobierno para justificar el techo de gasto en tres escuetas páginas y ha argumentado el rechazo de su grupo en que carece de "prudencia, sensatez y rigor", especialmente por la previsión de ingresos no financieros, al tiempo que ha defendido reducir la carga impositiva para familias y empresas, como hacen los países del entorno, e incidir en la eliminación de gastos superfluos e ineficientes.

Álvaro Sanz, de IU, ha incidido en que este techo de gasto es posible por la decisión "valiente" del Gobierno central de suspender las reglas de estabilidad para poder dar respuesta a las necesidades que hoy "atenazan", y este techo de gasto es el paso previo para unas cuentas expansivas para 2021, para las que ha pedido avanzar "honestamente" con los acuerdos alcanzados y "corresponsabilidad" a Pérez Anadón.

Óscar Galeano, del PSOE, ha insistido en que este techo de gasto extraordinario persigue dar respuesta a una situación extraordinaria por su novedad y gravedad, diseñado para proteger los intereses de los aragoneses y relanzar la economía, que será "más y mejor si se suma el sector privado".

Marta Prades, de Podemos, ha apuntado que aunque su grupo ha sido muy crítico con la ley de estabilidad, el techo de gasto es un paso que hay que pasar "sí o sí" para tramitar los presupuestos y tenerlos lo antes posible, porque es "de vital importancia" para muchas personas, y que sean ágiles para trabajar por los aragoneses, reforzar los servicios públicos y ofrecer salidas económicas y sociales a trabajadores y pymes que sufren las consecuencias de la crisis.

Carmen Martínez, de CHA, ha valorado el cambio de paradigma en Europa para salir de esta crisis y espera que la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 sirva para hacer una profunda revisión del marco normativo de las reglas fiscales, porque la disciplina presupuestaria sin crecimiento "no sirve", al tiempo que pedido coherencia a quienes piden bonificaciones fiscales y al mismo tiempo más protección para familias, pymes y empresas, porque "esa ecuación no tiene resultado".

Jesús Guerrero, del PAR, ha destacado que la aprobación del techo de gasto es el paso previo para contar en tiempo y forma el presupuesto de 2021, que es vital para poder garantizar los servicios públicos y la reconstrucción de los daños económicos y sociales causados por la pandemia, siguiendo los acuerdos del cuatripartito y lo acordado en la estrategia para la recuperación, sin que la suspensión de las reglas fiscales, ha dicho, suponga la suspensión de la responsabilidad fiscal.