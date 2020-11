Un pacto entre las partes evita el juicio por 11 billetes de 20 euros falsificados

El juicio a un acusado de haber falsificado 11 billetes de 20 euros por el que se le pedían dos años de prisión y cuatro meses por falsificación de moneda y tres meses por estafa, no se ha llegado a celebrar y ha acabado en dos multas de tres meses y diez euros al lograr un pacto el fiscal Fernando García Vicente y el abogado defensor Javier Barriendo. “Al no alcanzar la cantidad total de los 400 euros, no llega al delito de falsificación de moneda y hemos decidido rebajar la pena”, ha explicado el representante del Ministerio Fiscal.

El abogado defensor del acusado D. G., un joven inmigrante procedente de Mali, iba a defender su absolución, pero al no tener antecedentes y llegar a un acuerdo de rebajar la pena para no entrar en prisión, ha aceptado la sanción rebajada. Por ese motivo, no se ha llegado a celebrar el juicio en la Audiencia de Zaragoza.

Todo empezó en mayo del año pasado cuando se encontró en un bar de Zaragoza un billete de 20 euros, con el que supuestamente se pagó una consumición el acusado. La Policía Científica lo analizó y detectó que era falsificado. Posteriormente, se detectaron un total de 25 trozos de billetes de 20 euros, que intervinieron los agentes de la Policía Nacional. El Banco de España acabó determinando que en total pertenecían a once billetes de 20 euros.

La versión del acusado era que en el bar pagó su consumición con un billete de cinco euros, pero otra persona procedente de República Dominicana que iba a venderle un móvil le ofreció pagarla con esa moneda falsificada. “Al final, hemos conseguido que la pena se haya reducido a la mínima por el uso de moneda falsificada y por eso aceptamos el pacto con el fiscal”, ha concluido el abogado defensor Javier Barriendo.