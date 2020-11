Un tercio de los contagios se concentra en las 18 zonas de salud con más de mil casos

Más de un tercio de los contagios que ha notificado Aragón desde que se declaró la pandemia se acumulan en las 18 zonas básicas de salud que superan con creces el millar de casos. Salud Pública ha contabilizado 64.399 positivos, de los que más de 23.000 se concentran en 12 de las 28 zonas sanitarias de Zaragoza, en las dos de Teruel, en una de las tres de Huesca y en las de Fraga, María de Huerva y Ejea de los Caballeros. En Aragón hay 122 zonas sanitarias.

Los datos no causan ninguna sorpresa a las autoridades sanitarias, dado que esta mayor acumulación tiene una directa relación con las áreas de la capital con una mayor concentración de residencias de ancianos –uno de los principales focos en la Comunidad y en el resto de España– y donde predominan pisos pequeños en los que vive mucha gente.

La segunda oleada de la pandemia se desató el pasado verano con especial virulencia en Delicias, donde la transmisión comunitaria sigue siendo un problema. Su población se reparte entre cuatro áreas de salud y tres de ellas (Delicias Sur, Univérsitas y Delicias Norte) encabezan el número de casos de Aragón, sumando más de 5.000, tal y como se podía consultar ayer por la tarde en el mapa de covid de la DGA.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, indicó que el hecho de que Fraga figure como la cuarta zona de salud más afectada se debe a que fue epicentro de la pandemia a principios del verano con la campaña de recogida de la fruta y a que ahora se ha disparado de nuevo los contagios. Y su hipótesis es que ocurre de nuevo como consecuencia de las celebraciones de bodas y todo tipo de eventos en el Aragón oriental tras la decisión de Cataluña de cerrar su hostelería hace dos semanas.

Barbastro y Fraga encabezaban este jueves el registro diario de casos, con 50 y 30, respectivamente, y lo mismo sucedió este viernes en la capital del Somontano. Y junto a Monzón llevan toda la semana entre las localidades más afectadas con mayor población, solo superadas por las tres capitales.

Entre las zonas de salud que acumulan más de un millar de casos se encuentra la de María de Huerva, que engloba ocho municipios. "Es fundamentalmente por Cuarte y también está muy ligado a residencias", señaló Falo.

El caso de Ejea se debe a sus fiestas de finales de agosto, que dispararon la transmisión comunitaria hasta el punto de obligar a su confinamiento durante un mes al liderar la incidencia en Aragón.

Los problemas también se reprodujeron en las ciudades de Huesca y Teruel y, como destacó Falo, los casos se dispararon en todo Aragón a raíz del puente del Pilar "por un fenómeno muy claro de movilidad", llegando a superar el millar a las dos semanas. Y así se ha mantenido hasta el pasado viernes, con 1.032.

La DGA decidió tomar medidas drásticas, como el toque de queda a las once de la noche y el confinamiento perimetral en las capitales y, desde el pasado viernes, el cierre comercial a las ocho de la tarde. El objetivo no solo es corregir la curva de contagios, que ya se ha logrado, sino hacerlo de forma rápida para reducir la presión asistencial, tal y como apuntó Falo. La ocupación en los hospitales lleva tres días consecutivos bajando, lo que ha permitido pasar de 1.039 a 952 enfermos ingresados con covid. Lo que no se ha conseguido es reducir la gravedad, ya que se ha pasado de 110 a 116 enfermos en la UCI.

Loading...

Huesca lidera la incidencia de la covid en España

La provincia de Huesca lidera la incidencia del coronavirus en España con 1.164 casos por 100.000 habitantes en los últimos catorce días, seguida por la de Granada (1.133) y Navarra (890). Esta última tiene a su vez la mayor tasa autonómica, seguida por las de Aragón y Castilla y León. En esta última comunidad se encuentra Burgos, que es la cuarta provincia más afectada por la pandemia, con 863 positivos por 100.000 habitantes.

Según se puede consultar en la web del Ministerio de Sanidad, va a la zaga el resto del territorio aragonés, ya que las provincias de Teruel y Zaragoza registran una incidencia acumulada de 843 y 809 contagios, respectivamente, en los últimos 14 días (del 22 de octubre a 04 de noviembre). .