El Clínico destina un tercio de sus plantas y tres de cada cuatro camas de uci a pacientes covid

La evolución de la pandemia del coronavirus no da tregua y Aragón rozó ayer el millar de nuevos contagios en 24 horas. En concreto, la Dirección General de Salud Pública notificó 990 casos, tras practicar 5.573 pruebas, y con una tasa de positividad del 17,76%. El 51% de los confirmados son asintomáticos. Preocupa la presión que soportan los hospitales aragoneses, donde ya hay 996 pacientes ingresados por covid o por sospecha de esta infección, de los que 114 requieren cuidados intensivos. Unas cifras que se han duplicado en un mes y que se traducen, por ejemplo, en la alta ocupación del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, que ya dedica un tercio de sus plantas (cuatro de las 13 que tiene) a enfermos de coronavirus y tres de cada cuatro camas de uci, que supera el 100% de su capacidad habitual –de 34 plazas–, porque han tenido que doblar algunos boxes y habilitar siete puestos más en la planta de Traumatología.

La actualización que ofrece a diario el Ministerio de Sanidad evidencia que Aragón tiene una incidencia acumulada a 14 días de 1.095 casos diagnosticados cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Melilla (1.390) y Navarra (1.140). En cuanto a la ocupación de camas con pacientes covid, en hospitalización convencional ronda el 25% y en unidades de cuidados intensivos, el 50,22%. Los hospitales zaragozanos Miguel Servet y Clínico son los que atienden a un mayor número de pacientes. Los hospitales públicos tienen 923 enfermos de coronavirus, 109 en cuidados intensivos, y los privados, 73 (5 en uci).

El número de pacientes ingresados desde el 13 de marzo en el Hospital Clínico con sospecha de covid es de 3.232, y en 2.100 de los casos se confirmó la infección. Para el director médico del Clínico, Joaquín Costán, la situación actual es "muy complicada" y "preocupante", aunque "en estos momentos se puede llevar con mucho trabajo". No oculta su inquietud por lo que puede ocurrir los próximos días: "Las últimas cifras de positivos que se van dando son muy altas, aunque es cierto que se aprecia cierto aplanamiento de la curva". Sin embargo, el elevado número de contagios diarios se traduce en más pacientes que requieren hospitalización días después: "Si no hay un incremento de los ingresos podemos mantenernos en esta situación y no necesitar destinar más dispositivos al covid". Este centro mantiene a diario grupos de trabajo sobre covid, que ahora denominan de infección respiratoria aguda vírica, para valorar la situación y la disponibilidad de camas y recursos. "Estamos en un nivel de alerta máxima", reconoce. Para aliviar la presión asistencial, pusieron en marcha una unidad de hospitalización a domicilio con 20 camas –todas ocupadas– en la tercera planta del centro covid de Casetas y han mejorado la iluminación de la carpa instalada en el aparcamiento para abrirla en cuanto sea necesario, y ante un posible aumento de la atención en Urgencias. El Clínico, resumió Costán, tiene preparada una planta más para covid si hiciera falta y ha cerrado la actividad quirúrgica de tarde que conllevase ingreso para aliviar la presión de ocupación de camas. Se mantienen las intervenciones por las mañanas. Gracias a un plan especial, que se concretarán en unos días, podría derivar operaciones a clínicas privadas mientras dure pandemia.