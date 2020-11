Formatos digitales que llegan ¿para quedarse?

Un nuevo formato telepresencial a través de una plataforma y un sistema con inteligencia artificial para generar miles de impactos y notoriedad de marca para las empresas y sus productos con compradores, distribuidores y ‘traders’ de 140 países ha permitido la celebración de la vigesimosegunda edición de la feria Fruit Atrraction 2020, que concluía el pasado viernes y que se ha convertido en la mayor red y comunidad profesional del mundo especializada en el sector hortofrutícola.

Cinco empresas aragonesas han participado en esta edición virtual bajo el paraguas de Aragón Alimentos Nobles con ayuda del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y por mediación de la empresa pública Sarga en la gestión. La innovadora Genuine Coconut, de Pedrola; Frutas Hermanos Aguilar, de Ateca; la Cooperativa Agraria San Sebastián (Cosanse), de La Almunia de Doña Godina, y la cebolla de Fuentes de Ebro, tanto a través de Jumosol como del Consejo Regulador de la denominación de origen, no han querido perderse la cita un año más y forman parte de las 2.000 empresas inscritas.

"Es una plataforma muy sencilla e intuitiva a la hora de acceder, de dar de alta los productos…", describe Ana Molina, jefa de ventas para Europa de Genuine Coconut, "pero después, el resultado no tiene nada que ver con el de una feria presencial", lamenta Molina, quien dice "haber echado de menos la presencia de compradores de grandes cadenas".

No obstante, desde Genuine Coconut esperan que el formato digital pueda, al menos, "ser compatible" con el presencial. "Desde nuestra experiencia, a la gente le gusta ver el producto, probarlo... y eso es algo que aporta la presencialidad", afirma Ana Molina.

Innovaciones

La empresa Genuine Coconutha sido finalista en los premios Accelera de Fruit Attraction LiveConnect 2020 en la categoría Fresh Produce. Esta firma ya ganó un premio a la innovación en Fruit Logística 2016 con otro de sus productos. Genuine Coconut es una de las 20 candidaturas finalistas de las 160 participantes en estos premios que pretender mostrar la innovación como uno de los pilares fundamentales de la industria hortofrutícola.

En parecido sentido se expresaba el gerente de Frutas Hermanos Aguilar, Pascual Aguilar, quien elogia "la capacidad de reacción de la feria para dar una solución a esta nueva situación y poner en marcha el certamen", pero asegura "que el formato presencial sigue haciendo falta, porque este formato digital sirve para ampliar la red de contactos, pero, aún así, la red se amplía más en la feria presencial". Aún así, Aguilar prevé que "el formato digital se va a quedar de manera compatible con el físico".

Sector más digitalizado

Desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón han querido insistir en la importancia de que el sector se transforme en digital, ya que "todos los eventos de promoción ya son digitales y, a partir de ahora, van a ser, como mínimo híbridos, mezclando presencialidad y virtualidad, sobre todo porque las nuevas generaciones son digitales", vaticina la directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, Carmen Urbano.

"Más que preguntarse qué aporta estar en un evento como este, hay que plantearse qué supone no estar. Y no estar es perderse la oportunidad de tener presencia en uno de los eventos más importantes del sector en Europa, en un formato en el que además la relación entre coste y beneficio es seguramente mayor que en un evento físico", añade la directora general, para quien no acudir a estos eventos es "una equivocación".

Por ello, Carmen Urbano aprovecha para hacer un llamamiento a que el sector agrario "se profesionalice" en este aspecto. "Y profesionalizarse es adquirir las capacidades necesarias para competir en todo el mundo tanto ‘online’ como ‘offline’", apunta la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, que cree que "si no avanzamos en este aspecto, otros países podrían superar a España como productores y exportadores".