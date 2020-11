UGT y CC. OO. animan a aprovechar los recursos de la sanidad privada

Los sindicatos UGT y CC. OO. han alertado este jueves de la "preocupante" situación de los hospitales públicos por el aumento de ingresosde pacientes covid y recuerdan que la sanidad pública cuenta con infraestructura, dotación y personal para completar la atención.

Así lo han puesto de manifiesto las secretarias generales de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Aragón, Delia Lizana, y de la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos Fesp UGT Aragón, Alicia Hernández, en una rueda de prensa telemática en la que han comparecido para denunciar la situación del convenio colectivo de la sanidad privada.

En opinión de Hernández, si se hace antes uso de los recursos la sanidad privada tendrá "un papel fundamental" para evitar que la pandemia se extienda y llegar a la situación hospitalaria que se vivió en los meses de marzo y abril.

"No tendría sentido que con infraestructuras y bien dotados, no se hiciera uso de ellos", ha señalado Hernández quien ha recordado que en los meses álgidos de la pandemia también hubo clínicas privadas con presión, que activaron UCIs y atendieron pacientes de la pública, aunque "no todas con la misma implicación" y con el hospital Quirón a la cabeza.

Y es que, como ha advertido Delia Lizana, la presión actual en la sanidad pública es "muy preocupante" y con la previsión de un incremento de las hospitalizaciones por el aumento de los contagios y la transmisión comunitaria.

Por eso cree que la población se tiene que concienciar de la situación porque además un nuevo confinamiento domiciliario "sería letal para la economía", sin la cual, ha advertido, tampoco "hay salud" porque ambas se "retroalimentan".

Lizana ha reconocido que en Aragón las autoridades han adoptado medidas "muy duras" pero ha recordado que en la actualidad la comunidad carece de profesionales y además solo se les garantizan 70 horas de descanso semanal, lo que equivale a "catorce horas diarias de trabajo".