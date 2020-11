Las aulas de primaria ya no se confinan automáticamente tras un positivo en coronavirus

La secretaria general técnica, Estela Ferrer, ha asegurado este miércoles ante la comisión de Educación que los datos demuestran que no hay transmisión dentro del aula. Es por ello que, desde hace unas semanas, Salud Pública ya no aplica el criterio de que un positivo signifique el cierre del aula. "Ahora en Primaria se procede como en Secundaria", ha confirmado. Esto implica que no se aísle al grupo al completo a no ser que sea calificado como contacto estrecho. De este modo, si el menor siempre está con mascarilla y a distancia de seguridad -tanto dentro como fuera del centro-, no se considera necesario aislar a toda la clase.

Además, ha explicado Ferrer, las consejerías de Sanidad y Educación comparten una plataforma (Educovid) que permite conocer "in situ" si un alumno ha dado positivo. "Esto permite adoptar todas las medidas de rastreo y trazabilidad necesarias", ha puntualizado.

Seguimiento de los protocolos

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, la inspección educativa ha desarrollado una labor ardua y extensa para coordinar las diferentes instrucciones y directrices. Así lo han destacado este miércoles todos los grupos parlamentarios, aunque algunos de ellos también lamentaron que, tras dos meses del inicio del curso, todavía no se hayan visado todos los planes de contingencia elaborados por los centros educativos con el objetivo de contener la expansión de la covid. Estela Ferrer ha confirmado que unos 350 ha sido informados formalmente, de los cuales se han presentado al menos una treintena de sugerencias y pedido cambiar tres. En Aragón, ha recordado el diputado de Cs Carlos Trullén, hay alrededor de 600.

Ferrer, que ha comparecido a petición de Cs, ha detallado que se han respondido más de 1.600 consultas respecto a laos planes de contingencia hechas desde colegios e institutos de la Comunidad. La mitad de ellas corresponden a la provincia de Zaragoza. "Plantean cuestiones relativas a la composición de los grupos estables de convivencia, entradas y salidas del centro, organización de recreos, comedor o transporte", ha señalado. Además de dar estas respuestas, los inspectores están acudiendo de manera presencial a los centros. Prueba de ello, ha recalcado, es que se han visitado más de 500. Entre otras cuestiones, se revisa la composición de los conocidos como grupos burbuja o la puesta en marcha de actividades complementarias.