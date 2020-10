Los agentes sociales valoran la búsqueda de consenso pero piden "más concreción"

Tanto las organizaciones empresariales de Aragón –CEOE y Cepyme– como los sindicatos mayoritarios UGT y CC. OO. daban ayer por descontado que la intervención del presidente en el debate sobre el estado de la Comunidad no iba a hacer referencia a nada más que no fuera la complicada situación sanitaria, y con ella económica, que atraviesa la región. "Es la intervención que se podía hacer en este momento", coincidían en señalar casi con las mismas palabras los máximos responsables de CEOE Aragón, Ricardo Mur; Cepyme, Aurelio López de Hita; UGT, Daniel Alastuey, y Comisiones Obreras, Manuel Pina, que valoraron también, casi al unísono, las llamadas a la unidad y al consenso realizadas por Javier Lambán, pero echaron el falta una mayor concreción de las medidas.

"Articular acuerdos lo más amplios posibles, como el logrado hace unos meses en torno a la Estrategia Aragonesa de Recuperación, es fundamental ante una crisis sanitaria, económica y social grave y cuyos efectos, desgraciadamente, serán más duros en próximos meses", destacó el presidente de CEOE Aragón. Ricardo Mur insistió en la llamada a la unidad lanzada por el presidente porque entiende que contar con unos presupuestos autonómicos adaptados a la situación, con un respaldo amplio y en tiempo y forma "es necesario para ofrecer al tejido productivo, a los ciudadanos y a posibles inversores garantías de estabilidad y confianza frente a la incertidumbre global".

Aún más, la patronal se mostró confiada en que el proyecto de presupuestos incluya la "necesaria" vertiente social, líneas "consistentes" de impulso económico, "eficiencia"de los recursos públicos y "moderación" de la presión impositiva. Lamentó, sin embargo, que Lambán no bajara al detalle de los planes de ayuda sectoriales anunciados, entre ellos, el relativo a la hostelería, "con una afección ya gravísima de la crisis y riesgo de cierres de negocios definitivos e inminentes".

"Me ha agradado", destacó el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, que agradeció al presidente aragonés "que no haya caído en el triunfalismo de Sánchez sino que haya planteado la situación en la que se encuentra la Comunidad con una total crudeza realista". López de Hita valoró el llamamiento a la unidad y el "mensaje de esperanza lanzado por Lambán" y señaló que este no es el momento de perderse en disquisiciones políticas", sino de trabajar en una misma dirección.

Aun consciente de que el momento exigía centrar el discurso en la covid, el secretario general de CC. OO. reconoció que "eso no ha permitido entrar en problemas de fondo que la Comunidad ya tenía antes de la pandemia". Manuel Pina mostró su confianza en que "mañana (por hoy) concrete más las medidas a medio plazo, especialmente aquellas que tienen que ver con los servicios públicos".

Y como él, el líder de UGT, Daniel Alastuey, también echó de menos que Lambán fuera más concreto en las actuaciones a llevar a cabo en los próximos meses. Valoró la disposición del presidente a alcanzar grandes pactos para sacar partido de los presupuestos y de los fondos de la UE. Y recordó que en ese reparto quiere también participar UGT porque no solo de grandes proyectos vive la recuperación, sino que "hay que reforzar el capital humano e invertir mucho en servicios públicos", añadió.