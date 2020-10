Jaca, que acaba de batir récord de contagios, descarta de momento el confinamiento perimetral

Los datos en Jaca no mejoran y este sábado, a falta de la confirmación oficial esta tarde del Gobierno de Aragón, se registran 41 casos positivos, la cifra más elevada en lo que llevamos de pandemia. Desde el lunes, la zona de salud de Jaca lleva 131 contagios y este mes de octubre 218 casos. Pese a este repunte de cifras, por el momento, el Gobierno de Aragón no se plantea un confinamiento perimetral de la capital jacetana, tal y como ha apuntado el alcalde jaqués, Juan Manuel Ramón. “Nosotros no tenemos autoridad para plantearlo ni para solicitarlo, es competencia del Gobierno de Aragón, y por lo que nos consta, de momento no se lo plantea”, añade.

Ante este incremento de casos, el primer edil vuelve a pedir responsabilidad “y que la gente haga caso de las recomendaciones”. Recuerda, una vez más, que en estos momentos tan complicados es importante que se reduzcan las relaciones sociales únicamente a los convivientes “y el resto, que se realicen en ámbitos de seguridad”, en referencia a cuando hay que ir a trabajar, comprar, al colegio o al médico, entre otras cuestiones. El lunes toda la comunidad “pasamos a fase 3 y deberá haber un cumplimiento estricto de las medidas”.

Aunque todavía queda una semana para el puente de Todos los Santos, Juan Manuel Ramón ha subrayado que “en este momento la mejor manera de honrar a los difuntos es no ir al cementerio”, de manera que se eviten las aglomeraciones. “El cementerio está ahí todo el año y si alguno tiene que ir porque no le queda otra moralmente, que vaya mejor entre semana, manteniendo todas las medidas y si se puede dejar para más adelante, mejor”, concluye.