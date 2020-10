Los estancos aragoneses de frontera, los que menos pierden en este verano

“El cierre de fronteras de marzo hizo que los estanqueros franceses se diesen cuenta de que sus ciudadanos no han dejado de fumar, solo han dejado de comprar tabaco en Francia”. Así lo aseguran desde los estancos aragoneses situados en las localidades más próximas el límite fronterizo. “Y eso es lo que ha motivado el cambio de normativa”. Y es que a partir de agosto, la cantidad de tabaco con la que los franceses pueden regresar a su país se ha dividido entre cuatro. “Es decir, ahora solo pueden regresar con un cartón de tabaco, mientras que antes podían hacerlo con cuatro”, señala la dueña de uno de estos estancos fronterizos, que prefiere no revelar su identidad.

Esto, unido a una menor movilidad como consecuencia de la situación sanitaria derivada de la Covid-19, ha provocado que, según el Informe correspondiente al mes de agosto, el último elaborado por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, un organismo autónomo adscrito al ministerio de Hacienda, el consumo de tabaco fronterizo haya bajado un 20% en el conjunto de España.

Sin embargo, en Huesca este consumo, que en el informe al detallarlo por provincias no lo separa del consumo turístico, no se ha visto tan afectado, pues se ha reducido un 7,9%. Un resultado que aunque no es positivo para los estancos aragoneses resulta comparativamente mejor que en otras provincias donde consumo fronterizo y turístico también resulta importante, ya que todas ellas caen a doble dígito: Lérida, -18,4%; Navarra, -21,8%; Guipúzcoa, -19,3%, y Gerona, -20,4%.

“Aunque sí que es cierto que hemos hecho menos caja en agosto, la verdad es que nuestros clientes fronterizos asiduos, que suelen vivir en localidades cercanas a la frontera, siguen viniendo a comprar el cartón que ahora les permiten y simplemente muchos han decidido que vendrán más veces”, explican desde un estanco oscense. “Y es que hay que recordar que un paquete de tabaco en Francia tiene un precio de unos 10 euros, mientras que aquí les cuesta la mitad. Y en estos momentos, en los que muchas personas han perdido poder adquisitivo el coste de los productos se tiene muy en cuenta. Eso unido a que además todavía hay mucho desconocimiento sobre la normativa, y muchos no se han enterado si ha entrado o no en vigor”.

Asimismo esta pérdida de ventas en el mes de agosto también la justifican desde los estancos de frontera a las compras de finales de junio y julio. “El 21 de junio, cuando abrieron la frontera, vinieron en caravana a comprar tabaco”, señalan. “Tanto ese día como los siguientes el flujo de franceses fue increíble. Y no solo esos días, el mes de julio también ha sido muy bueno. En Francia empezaron a hablar del cambio de normativa y fueron muchos los que empezaron a hacer acopio de cartones”.

Las ventas, en caída

En el resto de Aragón, las ventas de tabaco siguen bajando debido según el sector al mix de factores que se está dando: la prohibición de fumar en la calle, las restricciones de horario en bares y el menor turismo. Concretamente, en la Comunidad aragonesa han caído las ventas en los ocho primeros meses del año un 5,2%, siendo la provincia de Teruel en la que más se han reducido, un 7,1%; mientras que en el conjunto de Huesca lo han hecho un 6,3% y en Zaragoza, un 4,7%.