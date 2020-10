Felipe Faci pide prudencia para la presencialidad en los colegios

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha anunciado este viernes en el Pleno de las Cortes que se ha autorizado que la próxima semana 19 centros escolares aragoneses tengan presencialidad total, que se sumarán a los 20 del medio rural que ya la tienen en todos sus cursos, aunque ha pedido "prudencia" para volver a ella de forma general en la Comunidad.

No se trata sólo de las ratios de alumnos por clase sino del número de alumnos que puede coincidir en el centro educativo, en los recreos o pasillos, que "incrementa el riesgo", ha apuntado Faci, para quien el objetivo sí es volver a la "máxima presencialidad" pero también que los centros "no se cierren", aunque se clausuren aulas.

Hasta el momento se han cerrado en la Comunidad 339 y se han abierto 275, por lo que hay cerradas a fecha de hoy 64, pero para el próximo 15 de octubre estarán abiertas 321 aulas, ha anunciado.

Por ello, en respuesta a una interpelación de la diputada del PP Pilar Cortés en la que reclamaba la vuelta a las clases presenciales del alumnado de 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachiller, dado que los de 2º de Bachiller están volviendo de forma progresiva, el consejero ha puesto en valor que el curso se haya iniciado con parámetros de "normalidad" en la situación actual de pandemia y ha instado a ser "conservadores" en este sentido y "no poner en riesgo lo conseguido".

La situación "va bien" porque se han aplicado unas medidas "y no por azar", ha enfatizado, por lo que ha pedido prudencia para ver cómo evoluciona la situación sanitaria en Aragón e ir implantando las medidas conforme evolucione.

Unas medidas para las que ha sido fundamental la coordinación entre los Departamentos de Sanidad y Educación, encaminadas a buscar esa máxima presencialidad en las etapas fundamentales para el desarrollo educativo pero también para la conciliación, ha dicho, y respetando la "prudencia y el control sanitario".

Ha recordado que se han abierto también los comedores y que ahora, cuando se temía antes por el regreso a las aulas y los posibles cierres de colegios, se quiere que todos los centros tengan también aulas de madrugadores, juegos escolares o extraescolares, pero con la pandemia lo prudente "era restringir".

El consejero sí ha reconocido que hay que "motivar" a los alumnos que no asisten a clase diariamente y mejorar la atención cuando no estás en el centro y ha calificado de "efectista" la contratación de una academia por parte del Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) para dar clases a los alumnos de Secundaria que no las tienen online ni tampoco presenciales.

"Como docente nunca reconoceré que la figura de una academia o de un profesor de clases particulares pueda suplir la docencia porque hay un proyecto curricular y un trabajo por competencias que ellos no tienen", ha apostillado.

Por su parte, Cortés ha reclamado al consejero esa vuelta presencial del alumnado de 3º y 4º de la Eso y de Bachiller si los ratios e instalaciones de los centros permiten hacer desdobles según prevé la Orden publicada por el Departamento y dado que se ha comprobado que las se pueden cumplir las medidas de seguridad y que muchas familias, como en Sariñena o en Teruel, ha dicho, lo están reclamando.

Cortés ha apuntado que la única labor de estos estudiantes en casa es "hacer deberes" ya que, en general, no tienen clases online, y ello les produce falta de motivación y mayor desigualdad entre el alumnado, por lo que ha reclamado "rapidez" en la vuelta a la presencialidad.