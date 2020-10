Daniel Pérez Calvo: "No voy a echar el pie al cuello de Lambán con esta crisis"

¿En qué se va a notar que usted está ahora al frente del partido en Aragón?

En lo que se venga notando desde las elecciones del 26 de mayo 2019. No va a haber un antes y un después, porque no deja de ser la culminación de un proceso.

El sector crítico queda en franca minoría en la ejecutiva. ¿Se acabarán los líos internos?

Este es un discurso que conozco porque vengo del mundo periodístico, pero el equipo tiene distintos perfiles que se complementan. Líos internos hay en todos los partidos y organizaciones. Hasta en la Iglesia. Otra cosa es que por el morbo que tiene el mundo de la política se proyectan hacia el exterior. No beneficia en nada y tenemos un grupo parlamentario con una voluntad clara de trabajar unidos.

En su partido son especialistas en airear problemas internos.

A lo mejor puede ser un exceso del concepto de transparencia, pero tengo el convencimiento de que líos internos los hay también en el PP o en el PSOE y que, como han llegado antes a la política, han concluido que no se gana absolutamente nada tratando de proyectarlos buscando un beneficio. A esa conclusión vamos a llegar porque es un cortoplacismo absurdo que perjudica siempre al partido en su conjunto.

Apenas tienen implantación en el territorio. ¿Tiene alguna estrategia para revertir la situación?

No puede hacerse por atajos. Prefiero crecer más despacio, sumar con seguridad y tener la certeza que estamos haciendo un proyecto lo suficientemente sólido como para suponer una oferta ilusionante en las elecciones de 2023.

Supongo que aspiran a tener más listas municipales.

En la medida que vaya creciendo el proyecto. Las listas de 2019 eran fruto de un partido que se dio a conocer con cinco diputados y ahora somos el tercero con ánimo y voluntad de ser referente claro de oposición.

Los críticos han sido barridos en otras autonomías. ¿Solo caben las voces oficiales en el partido?

Valen las voces coherentes, las que se alinean con un discurso claro y meridiano de centro y de renovación.

Mostró su disposición a respaldar un presupuesto de reconstrucción. ¿Le han llamado al Pignatelli para negociar?

No ha habido llamada para sentarnos, porque estamos pendientes de que se fije el techo de gasto. Pero sí hay una relación fluida, permanente con el presidente, el consejero de Hacienda y el portavoz socialista. Solo tienen que poner día y hora y estaremos allí.

¿Cuáles serán sus líneas rojas?

La música de Javier Lambán me gusta. Cuando dice que no habrá subida de impuestos me parece un buen punto de partida. La línea roja sería que le diese por comprar alguna de las políticas populistas de Podemos que tienen que ver con todo lo contrario, como subidas de impuestos y reparto de subvenciones a lo loco. Pero como lo veo alineado con los agentes sociales, no va a haber ningún problema.

Le escucho y parece que vaya a haber un pentapartito.

Desde un primer momento nos desmarcamos de esa opción, pero eso no significa que debamos estar permanentemente a la contra por ser oposición. Y a mí no me gustaría que hubiera un pentapartito, sino un octopartito ante el escenario absolutamente excepcional que nos marca la covid. Esta crisis nos obliga a tener una visión de Estado y saber unir fuerzas para sacar adelante el único presupuesto posible, que no es otro que uno de emergencia.

Lo que plantea se antoja inviable.

Tenemos la obligación de plantearlo. Cómo no vamos a dar ejemplo si estamos pidiendo todos los días a los aragoneses y españoles que apechugen y hagan esfuerzos.

¿Su apuesta por la moderación es su modo de encontrar un espacio político?

Queremos ser lo que la mayoría quiere. Siempre hemos sido un partido de tender puentes y alcanzar consensos por el interés general de la gente. La gente no quiere broncas, sino entendimiento para solucionar problemas.

La estrategia es un compendio de medidas. ¿Por dónde hay que empezar?

Lo más urgente es salvar vidas y hay que saber conjugarlo con medidas urgentes que impidan un desplome brutal de la economía. Sobre todo, facilitar el acceso a créditos a los empresarios y a los autónomos, que son la base.

Con la deuda disparada, sin subir impuestos y unas necesidades de gasto mayúsculas, ¿de dónde hay que recortar?

Como hace cualquier familia cuando vienen mal dadas. Hay que garantizar el gasto sanitario y educativo y a partir de ahí, a donde lleguemos. Hay que hacer un presupuesto realista.

Luis María Beamonte (PP) dijo que Aragón está arruinado y se desmorona mientras el cuatripartito solo se hace fotos. ¿Lo comparte?

No, al igual que cualquier persona que salga a la calle. Dentro de que las cosas no están yendo bien, no hay que ser apocalíptico, sino lanzar un mensaje positivo y generar confianza. Me preocuparía mucho si estuviera en un barco que empieza a zozobrar y saliese el capitán gritando "¡nos hundimos, nos hundimos!".

No tienen reparos en reconocer la labor del Gobierno de Lambán. ¿Lo entenderán sus votantes?

Representamos a la mayoría de la sociedad, que es receptiva a mensajes sensatos. No se puede entender la oposición como siempre se ha entendido, que debe estar a la contra. Hacemos una labor de control e impulso y no vamos a poner el pie al cuello a un presidente que se enfrenta a una situación excepcional como es una pandemia.

Aragón encabezó los contagios en verano. ¿Comparte su gestión?

A la hora de repartir responsabilidades habría que preguntarse si las cosas se podrían haber hecho mejor y no olvidar que en otras autonomías donde gobernamos las cosas no nos están yendo especialmente bien. No hay un manual para afrontar una pandemia porque no ha ocurrido nunca. Cada uno hace lo que humanamente puede y hay aciertos y errores.

"Ciudadanos no dará estabilidad a un gobierno Frankenstein"

¿Comparte la estrategia nacional de acercamiento a Pedro Sánchez?

No lo diría así...

Solo hay que leer la prensa.

Se puede interpretar así, pero hay que poner el foco donde está. No nos cansamos de decir que tenemos el peor Gobierno de la democracia en el peor momento. Nunca habíamos visto que desde dentro del Ejecutivo se atacara al jefe del Estado. No nos gusta Pedro Sánchez ni su Gobierno y puedo asegurar que no habrá ningún acuerdo de estabilidad.

Pero sí están dispuestos a pactar sus presupuestos.

Por mucho que podamos repudiar a este gobierno Frankenstein, hay una realidad evidente: va a seguir porque no hay una mayoría que lo haga caer, por lo que tenemos la obligación de intentar por todos los medios sacar adelante proyectos tan importantes como la ley de presupuestos siempre que beneficie a la mayoría de los españoles.

¿Va a tener influencia en su partido para que Aragón salga bien parado en los presupuestos?

Toda la influencia es para que salga bien parado el conjunto de los españoles. Queremos un mismo trato en todas las autonomías.

Pero usted ha sido elegido por los aragoneses para defender sus intereses.

Quiero lo mejor para los aragoneses, pero en línea de los españoles. No quiero privilegios, pero tampoco que Aragón sea menos.