Toda una vida cuidando los huertos que lo vieron nacer

'Si quieres tener buenas sementeras, por San Mateo (21 de septiembre) haz las primeras’. El refranero popular viene cargado de refranes que hacen alusión al huerto y a los hortelanos. Dichos que muchos de ellos aplica con buen tino, desde hace mucho tiempo, Javier Máñez, hortelano de Caspe de 57 años, que fue uno de los pioneros en Aragón a la hora de apostar por la producción ecológica, terreno en el que es todo un experto,

Dice cuando le preguntan que él nació en la huerta, en concreto en las huertas de Miraflores, a 10 kilómetros de Caspe. Allí se crió, a orillas del Guadalope y, por eso, siempre que bajaba al centro a hacer recados pensaba que estaba en otro mundo y, a veces, se sentía un poco fuera de lugar. "De niño disfrutas del campo, de la libertad que te da el hecho de vivir allí. Pero, conforme te haces adolescente te sientes raro por estar alejado de lo que se supone que es lo normal y cotidiano y es luego, con el paso del tiempo, cuando valoras esas vivencias y experiencias. Yo me enamoré del campo y doy gracias a la vida por la suerte que tuve de criarme en la huerta", explica.

Fruto de su amor por el campo decidió continuar con las raíces familiares y dedicarse a las tareas agrícolas, pero trabajando de una manera diferente a como lo hacían otros vecinos. Él comenzó a apostar por los cultivos ecológicos, después de acudir, cuando era muy joven, a una charla sobre ‘agricultura lógica’ y equilibrio. "Todo lo que escuché me parecía tan interesante y novedoso que, al finalizar, me quedé sentado en la sala, sin ninguna intención de levantarme", recuerda.

El valor de la compra

Javier asegura que no está en la agricultura ecológica "por negocio, sino por convencimiento de que es necesario hacer algo por el planeta". "Había cosas que no me gustaban de los métodos de trabajo tradicionales y decidí apostar por una nueva forma de agricultura, basada en el respeto", explica este hortelano que todos los fines de semana se desplaza al Mercado Agroecológico de Zaragoza para llevar sus productos.

Hortalizas y frutas que sus vecinos de Caspe también pueden comprar en el mercado local tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes; y que Javier muestra en el Mercado Agroecológico de Teruel, el tercer jueves de cada mes. "Al principio cuesta mucho poner en marcha las iniciativas de los mercados, pero hay que luchar para que se consoliden porque son semillas que vamos sembrando para que crezca la conciencia", asegura.

Javier explica que vender en los mercados le da "fuerza y aliento" para seguir creyendo en lo que hace. «Me produce una gran satisfacción mirar a los ojos de las personas que quieren comprar mis productos. Yo valoro mucho a toda la gente que consume estos alimentos y lo hace de forma concienciada", añade.

A los compradores que llegan nuevos y se acercan al mundo de la agricultura ecológica, intenta explicarles que "lo más importante no es lo que ven, sino lo que no ven". Y recalca que su reto es "dejar la tierra limpia para las siguientes generaciones, con el fin de que puedan seguir viviendo en este planeta", concluye Javier quien también es un experto en el secado de tomates, tarea que aprendió de sus antepasados, y que comercializa también en su puesto del mercado.