Las agroexperiencias: los turistas se acercan al campo

Cosechar lentejas, recoger azafrán, recolectar trufas, aprender a cocinar con plantas aromáticas o hacer requesón. Estas son solo algunas de las actividades de las que disfrutan aquellos se apuntan al agroturismo, una forma de disfrutar del tiempo de ocio conociendo más sobre los productos agrarios. Cantabria puso en marcha la iniciativa de granja a granja, que consiste en la organización de una jornada de puertas abiertas de las granjas; Cataluña también cuenta con la suya, ofreciendo la posibilidad de convivir con la gente del campo y conocer, así, el trabajo de los payeses; y, ahora, desde hace un año, Aragón también tiene la suya.

El mercado agroecológico y local Norte Teruel, que está formado por diversos productores, ha sido el encargado de ponerlo en funcionamiento. “Se trata de un proyecto piloto de innovación agroalimentaria. No hay ninguno como el nuestro en toda la Comunidad, y solo existen otros dos ejemplos a lo largo de la geografía española”, asegura Belén Soler, coordinadora del mercado agroecológico y local Norte Teruel. “Se trata de una agroexperiencia. En nuestro caso, la realizamos una vez al mes, en la explotación elegida por los productores que conforman Norte Teruel y conjugamos actividades agrarias con gastronomía. Es una experiencia agroturística, pero también agrogastronómica”.

"El objetivo es acercar el campo a cualquier persona, pero también dinamizar poblaciones que no cuentan con gran número de visitantes”

El objetivo, como detalla Soler, “es acercar el campo a cualquier persona, pero también dinamizar poblaciones que no cuentan con gran número de visitantes”. La agroexperiencia dedicada al azafrán en Blancas es un ejemplo: “Realizamos una jornada donde los asistentes pudieron conocer de primera mano la labor de esbrinar (es decir, aquella que consiste en separar los estigmas o briznas del azafrán del resto de la flor). Y seguramente muchos no se habrían acercado a esta pequeña localidad de no haber contado con esta jornada”.

“Además nos proveemos de los productores de la zona cuando hacemos la actividad”, asegura la misma. “Por ejemplo, en la jornada de la trufa de Cantavieja realizamos unas migas. Y, el pan era de una variedad turolense que vendían en la panadería de la localidad y los huevos también de otro productor de la zona. Y es que queremos favorecer lo local, y que toda la gente que se acerque conozca los productos”.

Estas agroexperiencias están teniendo más éxito que el pensado en un primer momento. De hecho, tal es el éxito que otras organizaciones aragonesas, según detalla Soler, “ya están pensando en poner en marcha sus propias agroexperiencias”. “En Ejulve, por ejemplo, atraímos a más de un centenar de personas de Zaragoza y de Valencia. Estaba dedicada al queso y daba la oportunidad de no solo conocer a la única ganadería caprina con la que cuenta la provincia de Teruel, sino que los asistentes, tras ordeñar a las cabras, pudieron hacer un requesón y llevárselo a sus casas”, anota la coordinadora del mercado agroecológico y local Norte Teruel.

“Asimismo los perfiles de personas que acuden a estas jornadas son tan diversos como los productores. Hay actividades a las que se acercan más las familias y en otras, sin embargo, los que predominan son los perfiles más técnicos”, detalla Soler. “Por ejemplo, en la jornada dedicada a la apicultura, que coincidió con la primera cortada de miel, se acercaron mayoritariamente muchas personas que quieren emprender en este campo”.

Gratuitas e inclusivas

Pero si por algo se caracterizan estas agroexperiencias es por ser “gratuitas e inclusivas”. “Decidimos asumir el coste de la degustación que en cada jornada se da a los asistentes entre los productores que conformamos Norte Teruel y además son inclusivas, es decir, son accesibles a personas con movilidad reducida y el lenguaje se adapta a los asistentes”, explica Soler.

Ahora, el mercado agroecológico y local Norte Teruel ya está preparando su siguiente agroexperiencia, que será a finales de julio. “Dependiendo del calor, volveremos a Ejulve para poner en valor la ganadería extensiva y el trabajo que hacen para desbrozar el monte, una tarea imprescindible en la prevención de incendios, o iremos a conocer el tomate seco pitero de Caspe, que se consume tras ser secado en un cañizo al sol”.