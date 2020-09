"Quiero que se haga Justicia y que pague por lo que hizo", dice el hermano de Víctor Laínez

"Quiero que se haga Justicia, nada más, y que pague por lo que hizo", ha proclamado Javier Laínez, hermano de Víctor, la víctima del crimen de los tirantes, esta mañana en la entrada de la Audiencia de Zaragoza, antes de que se elegiera el Jurado para celebrar por segunda vez del juicio tras la ser declarado nulo el primero celebrado en noviembre de 2019. .

La familia se ha acercado a la Audiencia, aunque el coronavirus puede impedir que estén en la sala donde se va a celebrar la vista. Está previsto que haya la separación necesaria de los once integrantes del Jurado, que han sido colocados donde está el público, y no habrá sitio para este.

El hermano de Víctor Laínez, Javier, vive la repetición del juicio como "una segunda oportunidad" porque la primera vez, reconoce: "Nos tragamos que se escapaba". "Gracias al esfuerzo que hemos hecho se vuelve a hacer el juicio. Solo queremos Justicia", ha reiterado al comentar el cambio del magistrado que presidió el primer juicio (José Ruiz Ramo) por María José Gil Corredera.

La familia del fallecido ha decidido en esta etapa estar representado por Enrique Trebolle y, como co-acusador, por José Luis Melguizo. Confían en ese movimiento jurídico, pero Javier Laínez reconoce: "Esto es un juicio y no sabemos cómo se va a desarrollar".

"Confiamos en el Jurado y en los peritos, que es una parte neutra, que no tienen nada que ver con nosotros. Dijeron lo que vieron. La otra vez, estos señores (la defensa) trajeron otros peritos que no habían estado en la autopsia y prevaleció su versión sobre los técnicos que la realizaron", ha declarado.

Aun así, el familiar del fallecido no es muy defensor del Jurado porque reconoce que "una persona que no entiende de justicia y le pongan a juzgar, no es razonable", pero "como así está la ley y habrá que respetarla". "A ver si esta vez salen las cosas mejor y que entiendan las preguntas porque creo que no fue así. Una persona que está en su casa y le ponen a juzgar es difícil", ha agregado.

A la familia del fallecido (han acudido dos de sus tres hermanos) le comunicaron el pasado vienres que no podrán entrar en la sala del juicio. "Hemos venido para estar con ustedes, en referencia a los periodistas. "Mañana hace un mes que murió mi padre porque no pudo superar lo de mi hermano. Estaba fastidiado, pero al final se ha dejado morir prácticamente", ha manifestado. "A ver que pasa esta vez".

El abogado defensor Enrique Trebolle, que ha sido el primero que ha entrado en la Audiencia con su compañero José Luis Melguizo, ha defendido que se encuentran ahora en "un juicio nuevo" porque el primero se anuló y este "parte de cero". "Defendemos conseguir la verdad y que se haga la Justicia", ha manifestado.

Por su parte, David Arranz, el representante de la acusación popular, que ejerce el partido político de ultraderecha Vox, ha reconocido a la entrada: "Menos mal que se declaró nulo el fallo y la sentencia. Hoy es un día para formar el Jurado popular. Cada parte haremos el alegato y luego, en teoría, está programada la declaración del acusado de Rodrigo Lanza. La otra vez, solo quiso responder a su abogado y entiendo que seguirá la misma estrategia procesal", ha manifestado.

Además, el letrado de la acusación popular ha reconocido que el abogado defensor, Endika Zulueta, es un buen letrado si bien cree que "es más fácil crear dudas que seguir una versión y todo el mundo este de acuerdo".

En este sentido, Arranz recordó que había ciertas cuestiones jurídicas imposibles de mantener. "En un asesinato con ensañamiento y alevosía, al pegarle por detrás. Así se reconoció y que aparezca luego como un homicidio por imprudencia y lesiones, no le cuadra a ninguna persona normal", ha defendido. "Fue un fallo de motivación del veredicto y, a lo mejor, también hubo fallos a la hora de concretar las preguntas para que el Jurado se hiciera una idea de lo que le preguntaban", ha defendido.

Arranz se ha mostrado contrario de la figura del Jurado ante los "grandes profesionales" de la Justicia para este tipo de juicios. "Lo hacen lo mejor que pueden, pero con sus limitaciones. Tienen sus limitaciones y es más fácil que una persona salga absuelta que condenada", ha manifestado el representante de la acusación popular. Respecto al primer magistrado del juicio le pareció que fuera demasiado laxo para el acusado y unas prerrogativas "que no eran de recibo". "Quiso darle demasiada cancha al acusado", ha criticado.

Por su parte, el abogado defensor, Endika Zuleta, ha declarado en la entrada que "aquí nos ha traído la muerte de una persona" y "hay que lamentarlo" porque es un "daño irreparable". "Me solidarizo con sus allegados", ha señalado. A continuación, el letrado ha señalado que "hay una persona privada en libertad, injustamente" y "va a haber que solucionarlo".

"Confío plenamente en el Jurado", ha defendido. Zulueta ha recordasdo que en el primer juicio cuando le preguntaron a Rodrigo Lanza si quería intención de matar a Vicente Laínez, "ocho personas dijeron que no" y solo iba "a lesionarlo". "Esperamos que el Jurado va a repetir este veredicto y que se aprecien las circunstancias eximentes como la legítima defensa, el miedo insuperable... Esperamos que la sentencia sea ajustada a derecho y que la semana que viene, Rodrigo Lanza esté en libertad. Muchas gracias". ha agregado.