Aragón pide prestaciones por el cuidado de hijos sin coste para los empresarios

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha reclamado este viernes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga en marcha algún tipo de prestación para los padres que tengan que cuidar a un hijo con coronavirus o en cuarentena sin carga alguna para los empresarios. Esa ha sido una de las demandas que Lambán ha hecho este viernes a Sánchez en la Conferencia de Presidentes al considerar que va a ser un problema de "primera magnitud", porque los brotes y los cierres de aulas se van a producir.

En su intervención, ha explicado en una rueda de prensa posterior, ha apelado además a que se extiendan los expedientes de regulación de empleo temporal el tiempo que sea necesario porque han permitido salvar muchos sectores y puestos de trabajo que sin ellos estarían "extinguidos".

Además, dado el esfuerzo "descomunal" al que se van a ver sometidas las comunidades, ha reclamado a Sánchez que les permita más margen de déficit para elaborar el presupuesto de 2021, al menos del 2,5 % en el caso de Aragón, y cree que el Gobierno será sensible y tomará esa decisión una vez permitido el 2,6 % al País Vasco.

"Yo que no soy dado a excesos de optimismo, en este caso me atrevo a pensar que se será sensible y se tomará esta decisión", porque de lo contrario, ha advertido, el presupuesto de Aragón de 2021 tendría un techo de gasto de 860 millones inferior al vigente y "literalmente" habría que cerrar servicios públicos cuando más se necesitan.

También le ha planteado que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas específicas para las comunidades para el desarrollo del curso escolar y la gestión de la pandemia desde la Sanidad más allá de las ayudas de 16.000 millones ya aprobadas, porque el curso, ha enfatizado, acaba en junio de 2021. Así, ha celebrado que en septiembre se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar con las comunidades los presupuestos de 2021, y espera la sensibilidad suficiente del Gobierno respecto al déficit, porque 2,5 % "no es pedir el cielo".

En cuanto al fondo de reconstrucción europea, ha valorado que el plazo para presentar proyectos, en los que Aragón trabaja desde abril, se extienda hasta principios de 2021, con margen para que estén totalmente diseñados, y que aproximadamente el 15 de octubre el equipo de Moncloa tendrá que tener diseñada la estrategia de acuerdo con Europa.

Ha hecho hincapié en que esta va a ser una legislatura marcada por la covid-19, que el virus "no va a dar tregua" hasta que haya una vacuna efectiva y que solo desde la unidad se podrá ser eficaz para hacer frente a la pandemia, asumiendo en el caso de la educación, con el inicio del curso a las puertas, que será necesario "improvisar".

Además, ha reiterado que para la gestión de la crisis es necesario, para evitar la inseguridad jurídica, que se revise la ley de salud pública de 1983 en relación con el derecho de circulación y movilidad, para que las comunidades puedan reaccionar con rapidez a la evolución de la pandemia, así como de la ley de jurisdicción contencioso-administrativa, para que las decisiones en la materia se adopten exclusivamente en los tribunales superiores de justicia. Cuestiones, ha dicho, en las que celebra que Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, se hayan puesto de acuerdo.

Lambán se ha referido además al paso de Aragón a la normalidad desde hoy al invertirse la curva de contagios, que está en "clara línea descendente", lo que no implica que pueda haber rebrotes, y en ese contexto, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha condenado las actitudes "frívolas" de determinados sectores de la población por poner en riesgo su vidas y a la de sus familiares.

Ha avanzado al respecto que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estudian el endurecimiento de las sanciones económicas a quienes incumplan las medidas de seguridad implantadas en la comunidad convencido de que "cada vez hay que ser más intolerante con las conductas incívicas".