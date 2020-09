Educación crea 15 equipos en Aragón para gestionar casos covid y con un positivo se cerrará el aula

El protocolo sanitario para la vuelta al colegio en Aragón incluirá un total de 15 equipos, formados por maestros y trabajadores sociales, que coordinarán los posibles casos covid que se produzcan en los centros educativos de la Comunidad. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha destacado que en el momento en el que haya un positivo en un grupo estable de convivencia, la clase se cerrará durante 14 días y, en ese caso, a los niños se les hará la prueba de PCR en el propio colegio.

Ha incidido en la importancia de que ninguna familia lleve a sus hijos al colegio con síntomas compatibles con la covid. En ese caso, ha puntualizado, se debe avisar al centro de Salud, cuyo pediatra valorará si es necesario hacer la prueba PCR. "Si es negativo, el niño volverá al aula", ha destacado. Si, por el contrario, el resultado fuera positivo y el menor se encuentra en un grupo estable de convivencia -establecidos en todos los cursos de infantil y primaria-, "Salud Pública llamará al colegio y determinará las medidas". En este supuesto, todos los menores de un grupo estable se consideran contacto estrecho, por lo que los servicios sanitarios se desplazarán al centro educativo para hacer las pruebas PCR a los alumnos.

Para ello es necesario, ha puntualizado la consejera, que las familias hayan firmado previamente un documento de declaración responsable en el que se autorizará a hacer esta prueba. Independientemente del resultado, todos los menores deberán regresar a su casa y estar 14 días de cuarentena por tratarse de "contactos estrechos". También deberán rubricar este documento cuando el menor regrese al aula después de una cuarentena.

Si hay más niños positivos en el aula, "se iniciará el restreo como se ha hecho siempre". Las clases presenciales se retomarán a los 14 días y será necesario que los progenitores firmen una declaración responsable en la que digan que han cumplido la cuarentana. También deben contar con el visto bueno de los equipos covid, que estarán distribuidos por las tres provincias: siete en Zaragoza, cuatro en Huesca y otros cuatro en Teruel. Estos equipos estarán en contacto con los centros educativos y con Salud Pública, de manera bidireccional. Una vez se autorice el regreso al aula, no habrá ningún tipo de restricción adicional.

Cuando el niño presente síntomas en la escuela, será trasladado a una habitación independiente, preparada para su aislamiento. El centro deberá avisar a los padres y a los equipos de coordinación covid. "El menor será llevado a su domicilio y se llamará al pediatra", ha detallado la consejera. Se le hará la PCR y si es negativa, "se acabó el problema". En el supuesto de que sea positiva, se inicia el mismo tratamiento que cuando el menor da positivo en su vivienda. Los hermanos de un niño positivo, ha recordado la consejera, son contactos estrechos por definición. Si el hermano también da positivo se activarán todos los protocolos en su aula y si el resultado en negativo, solo el núcleo familiar continuará en cuarentena.

Repollés ha reconocido que, con un porcentaje de niños positivos de casi un 14%, "es esperable que esto ocurra". "Vamos a estar cerrando aulas alternativamente", ha subrayado, aunque ha destacado que mientras que el virus no afecte a varias aulas y se detecte transmisión comunitaria, no se cerrará el centro educativo. Ha insistido en la importancia de "ser muy responsables" y de que los padres no lleven a sus hijos al colegio si tienen síntomas.

En este sentido, el consejero de Educación, Felipe Faci, ha recordado que se ha elaborado una guía para informar a las familias sobre en qué momentos pueden o no llevar a sus hijos al aula. También para que conozcan la sintomatología compatible con la covid y cómo actuar en cada supuesto. Ha señalado que el objeto de este protocolo es intentar reducir la responsabilidad adicional que a causa de la covid pudiera recaer en los directores de colegios e institutos.