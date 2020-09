Ababoles de fruta, azúcar y paciencia

La celebración del Festival de Circo en Foz-Calanda, y la propuesta de su director, llevó a Manuela Lisbona a vender por primera vez las mermeladas de melocotón que hacía para su consumo propio. "El primer año lo hice con lo que tenía por casa: botes más altos, más bajos… y vendí todo. El segundo año hice algunos sabores diferentes y al tercer año, mi sorpresa fue que la gente que venía al festival, iba buscando ‘el puesto de las mermeladas’. En ese momento pensamos que algo estábamos haciendo bien y que de ahí podía surgir algo más", evoca Lisbona.

Así nació El Ababol, el obrador en el que ella misma elabora sus mermeladas y salsas para cocina o ‘chutneys’. "Las amapolas son mis flores favoritas y qué mejor nombre que la palabra aragonesa para nombrarlas", explica la creadora de este proyecto que nació con la idea "más que de recuperar sabores de antes, de recuperar la manera de hacer mermelada de nuestras abuelas", detalla. "Las mermeladas son fruta con azúcar y paciencia. Nada más", zanja.

Estar ubicada en una pequeña localidad como es Foz-Calanda no le supone ningún inconveniente para el desarrollo de la actividad, más bien al contrario. "Es mi pueblo, así que no había mejor lugar para hacerlo", afirma. "Además, ahora con internet -trabajamos mucho las redes sociales-, podemos llegar a todo el mundo. Allí nos encuentran y encontramos clientes y no hay ningún problema de transporte", añade Manuela.

El Ababol cuenta con una gama de más de 70 sabores. A las tradicionales de melocotón o fresa, se unen variedades más atrevidas, como la mermelada de borraja, vainilla y limón o la del plátano a las cinco pimientas. Pueden encontrarse en pequeñas tiendas especializadas de las tres provincias aragonesas, así como de Alicante, Ávila, Castellón, Madrid, Oviedo o Sevilla. Dos nuevas salsas, una de cebolla y otra de tomate, incrementarán en breve el catálogo de El Ababol.