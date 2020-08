Arancha González Laya: "Ya sabíamos que este año iba a ser anómalo en turismo, por mucha confianza que generemos"

Arancha González Laya (Tolosa, Guipúzcoa, 1969), titular de Exteriores en el Gobierno de Pedro Sánchez, estuvo en Zaragoza el pasado jueves para proclamar que «Aragón es un destino seguro», como comprobó durante una semana descansando en el Pirineo oscense. En la sede de la DGA, habló a este diario.

¿Se ha convertido el de Asuntos Exteriores también en un ministerio covid?

En un momento de pandemia todos los ministerios tienen que estar al servicio de una manera u otra de gestionarla, y el ministerio de Asuntos Exteriores no es una excepción. Nos ha tocado gestionar también una dimensión externa de esta pandemia, desde la repatriación de nuestros conciudadanos que estaban en el exterior cuando esto surgió hasta facilitar el acceso a material y equipamiento sanitario para hacer frente al covid o, más recientemente, en la negociación del gran fondo de recuperación europea.

También le toca defender a España de las recomendaciones de otros países de no viajar a sitios como Aragón, donde usted ha disfrutado sus vacaciones.

Vivimos en un momento de gran confusión donde todos buscamos proteger a nuestros ciudadanos, nosotros también. No solo Alemania o el Reino Unido están tomando medidas contra España o regiones nuestras. Hay incluso comunidades españolas que están tomando medidas contra otras. Galicia lo ha hecho contra otras autonomías. Nuestra labor en el ministerio es garantizar una cierta coherencia y racionalidad en las medidas que se tomen, sobre todo cuando se toman hacia España o parte de su territorio. Con mi visita al presidente de la Comunidad de Aragón he querido testimoniar mi compromiso, un voto de confianza hacia las medidas que está adoptando Aragón y que han permitido estabilizar la situación de la covid. No basta con mirar el número de nuevos casos. Si salen nuevos casos porque estamos haciendo una labor de testeo y rastreo muy importante la preocupación es menor que si tenemos un gran número de hospitalizados. Con un rastreo intenso evitamos un colapso sanitario.

¿Ve lógicas o pertinentes las recomendaciones de otros países de no venir?

Yo no puedo juzgar las recomendaciones de otros países porque no sería justo, de la misma manera que no me gustaría que otros países juzguen las medidas que toma España. Creo que es más importante generar confianza a través de la transparencia. Todas las embajadas y consulados españoles en la Unión Europea y en los países Schengen están volcados en ejercer esa transparencia. Nuestro enfoque va en destacar la realidad de España en su dimensión regional. Canarias, por ejemplo, tiene tasas de casos mucho más bajas que el resto de países europeos. Lo que tenemos que intentar es dar una imagen desagregada de la realidad de España y no dar solo indicadores del número de contagios, sino cuánto rastreo, cuánto testeo, cuánto hospitalizado, cuántos ingresos en las unidades de cuidados intensivos...

Dentro de las comunidades autónomas también hay diferencias. ¿No es utópico pensar que fuera puedan percibirlas?

Primero tenemos que partir del punto de vista de que en el turismo ya sabíamos que este año iba a ser anómalo. Eso significa que no vamos a tener los 84 millones de turistas del año pasado, por mucha confianza que generemos. Dentro de la anormalidad de este año turístico lo que buscamos es preservar el máximo posible no solo el turismo nacional, que es muy importante, sino explicar dentro de nuestro país dónde hay mayor seguridad porque hay menor incidencia de covid. Es verdad que es difícil hacer la desagregación granular, pero cuanta mayor granularidad creo que mayor confianza, porque así la gente entiende. Hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico, porque algunos ciudadanos de países extranjeros ven España, no ven Aragón y dentro de Aragón no ven el Pirineo y sus diferencias con Zaragoza.

¿Cómo responde España a otros países, con reciprocidad?

Nosotros siempre hemos dicho que hacíamos las cosas con criterios epidemiológicos. Esto no es una discusión diplomática. Buscamos una racionalidad, no castigar a países por cuestiones políticas. Lo que buscamos es simplemente que aquellos países que tienen cifras epidemiológicas muy elevadas tengan un acceso limitado a la Unión Europea.

¿Cuándo viajaremos con normalidad?

Tenemos que saber que hemos entrado en una fase en la que tenemos que aprender sobre todo a convivir con el covid. No tendremos durante una larga temporada riesgo cero porque no tenemos ni vacuna ni tratamiento, tenemos que aprender a convivir con el covid y creo que lo que nos va ayudar es la responsabilidad ciudadana, la individual, la colectiva como sociedad, la de los gobiernos, instituciones y también la confianza. Confianza que estará basada en la transparencia y en las medidas que se están tomando, como he comprobado que se está haciendo en Aragón.

Usted participó activamente en la negociación del fondo europeo de reconstrucción. ¿Es realmente un acuerdo histórico, que merezca tantos aplausos en el Consejo de Ministros?

Yo tengo un poquito de experiencia en estas lides. Desde el año 93 estoy trabajando en cuestiones europeas, gran parte de este periodo en las instituciones, y tengo que decir que este es un acuerdo histórico. Lo es por tres razones. Una, la rapidez. El presidente del Gobierno pedía un ‘plan Marshall’ entre marzo y abril y en julio ya lo teníamos. Segundo, por su magnitud, 140.000 millones de euros solamente para España. Pero tercero, es histórico porque lo que hemos hecho es entender que la salida era una inversión común europea. Mutualizamos la respuesta a la crisis porque hemos entendido que esto no era una crisis como en 2008 o 2009, de que fallara un sector de nuestra economía o que hubiera una cuestión mejor o peor de una serie de países, sino que aquí el problema era sistémico y ha habido una inversión colectiva de Europa. Hay que reconocer una gran labor del Gobienro de España con empresarios y sindicatos, que se han volcado también en convencer a sus colegas europeos, y con más o menos ayuda de una parte de la oposición. Otra simplemente no estaba ni se le espera.

¿Se refiere al PP?

Bueno, hay una parte que nunca estuvo a favor de esto y nunca votó para apoyarlo, que es Vox, y así se expresó en el Parlamento Europeo. En el caso del Partido Popular, nos hubiera gustado un apoyo más claro, una lealtad mayor. Hay que entender que solo saldremos de esto como país, este no es el momento de buscar pequeñas victorias políticas partidistas.

Es inevitable, como ministra de Exteriores, preguntarle por el destino del Rey emérito.

Aquí hay dos cosas importantes. Una, que vivimos en un país donde la justicia puede hacer su trabajo, y otra, que la prensa es libre, como lo está demostrando, con opiniones diversas.

Usted es una ministra muy técnica. ¿Piensa seguir en política?

Antes hacía política con p minúscula y ahora hago política con una p un poquito más mayúscula. Toda mi vida he hecho política exterior, sobre todo económica, y la he hecho negociando acuerdos comerciales en la unión Europea, en la Organización Mudial del Comercio (OMC) o en las Naciones Unidas más recientemente. Yo tengo un compromiso con mi país y es un honor poder hacerlo ahora aquí, después de 20 años en el exterior defendiendo el multilateralismo, el diálogo, la transparencia, la apertura de mercados.

No tiene carné del PSOE. ¿Seguirá siendo independiente?

No tengo carné del Partido Socialista, pero comparto el ideario progresista socialista, que es el que guía la acción de este Gobierno.

Una España «diversa», los aranceles de EE. UU., China y el brexit

Afirma Arancha González Laya que su nombramiento como ministra representa a «una España diversa en sus lenguas, en su gastronomía, en su historia, en sus sentimientos». «Este es el siglo XXI, el de la diversidad, que hay que alimentarla y representarla», apunta. «Es donde yo me siento más cómoda: ciudadana vasca en una España plural, europea convencida y ciudadana del mundo. Esa es la diversidad de hoy, la España donde vamos a sentirnos todos más cómodos y donde vamos a poder construir todos algo juntos», afirma.

Hablando de los asuntos que lleva entre manos, afirma que «tras un gran esfuerzo diplomático» se ha conseguido que Estados Unidos no aumente los aranceles a productos españoles, pero precisa que «no nos basta con eso», ya que el objetivo es que se retiren. En el ámbito comercial, dice confiar en que lleguen a buen término las negociaciones para llevar a China más productos españoles, como la cereza, y en el político reseña la urgencia de que la UE cierre un acuerdo con el Reino Unido sobre el brexit y que Madrid lo haga con Londres en lo que concierne a Gibraltar.