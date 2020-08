La ministra de Asuntos Exteriores pasa sus vacaciones disfrutando del Pirineo aragonés

La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya ha disfrutado de unos días de vacaciones en el Pirineo aragonés según ha desvelado en rueda de prensa el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán: "Me voy a cansar de decir que Aragón es un lugar maravilloso para hacer turismo porque hemos tenido aquí al ministro de Sanidad, Salvador Illa y a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Láya pasando sus vacaciones", ha comentado orgulloso, Javier Lambán.

La ministra, que ha acompañado al presidente aragonés en rueda de prensa se ha confesado amante de la montaña y ha reconocido que pasa muchas vacaciones en el Pirineo: "Esta no es la primera vez que vengo, lo hago todos los veranos y este no iba a ser menos. Soy una entusiasta del Pirineo", ha explicado.

Para aficionados a la montaña los Pirineos son todo un paraíso 🏔🏔 y el parque nacional de @ordesa_com ofrece sitios únicos que descubrir - Gracias #Huesca #Aragón ❤️ #DescubreLoIncreible 🇪🇸#HuescaMasAllaDeTuImaginacion pic.twitter.com/fmYln6iCWj — Arancha González (@AranchaGlezLaya) August 13, 2020

La ministra de Asuntos Exteriores había colgado horas antes en su cuenta de Twitter algunas fotos de las montañas aragonesas y ha avanzado que ha pasado siete dias en Bielsa, en el valle de Pineta. "En el valle verde que ha traído muchas tormentas. He disfrutado de unos paseos increíbles en el cañón de Añisclo, en la gargana Escuaín, en el Cinqueta..." ha añadido. "He disfrutando de lo que el Pirineo aragonés ofrece que es mucho y muy bueno. Estoy muy impresionada de la variedad de la oferta turistica, de deporte, de la arquitectura, de le montaña que es una debilidad en mi caso, y he disfrutado del Pirineo oscense incluso bajo la lluvia", ha asegurado Laya.

La ministra ha reconocido que ha disfrutado mucho de la acogida de los aragoneses y ha recalcado que "Aragón es un destino turístico seguro".

Lambán sueña con pasar algunas horas en Ejea

Tras los comentarios sobre las vacaciones de la ministra. El presidente del Gobierno aragonés ha sido inquirido por los periodistas sobre sus vacaciones y ha asegurado que Aragón es un excelente lugar turístico tiene muchos lugares para disfrutar además del Mataraña, donde ha estado Salvador Illa o el Pirineo, donde ha pasado unos días la ministra, para Javier Lambán sus mejores vacaciones son "pasar más de ocho horas seguidas en Ejea de los Caballeros", municipio cincovillés del que es oriundo.

Javier Lambán ha concluido la rueda de prensa exhortando a los aragoneses y aragonesas a veranear en Aragón y a hacer turismo en la comunidad.