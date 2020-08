Bicis y gafas con vocación solidaria: el proyecto de Antonio Maestro en la Comarca de Calatayud

En Valdejalón, el Aranda o Calatayud –y muchas otras comarcas más aragonesas y foranas- difícil es quien no conoce las inquietudes solidarias de Antonio Maestro. Este vecino de Morata de Jalón, a sus 73 años, siempre tiene un proyecto entre manos. En febrero, entregó a la ONG Ilumináfrica más de 1.100 gafas que fue recogiendo en varias localidades del entorno y en la que contribuyeron ópticas de Calatayud, La Almunia, Cariñena, Épila o Illueca. Esta no ha sido la primera vez que contribuye de esta forma ni tampoco ha sido la última.

Ahora, ha sumado a la Comarca Comunidad de Calatayud para, especialmente en este mes de agosto, recopilar, además de gafas usadas de ver y de sol, darle una nueva vida a esas bicicletas que quedan abandonadas por las casas de veraneo en los pueblos. "Durante estos días hay mucha gente que hace limpiezas y desde la Comarca se ofrecieron para aprovechar los servicios que ellos tienen para tener un fin solidario", explica Maestro. Así, reconoce que su objetivo ahora es sumar a otras comarcas colindantes en este proyecto.

De esta forma, este mes de agosto la institución comarcal, y en concreto el Área de Medio Ambiente, pone a disposición tanto el punto limpio fijo comarcal, ubicado en el paraje de Cifuentes de Calatayud, como el punto limpio móvil y el camión de recogida de voluminosos que se desplazan por las diferentes localidades. Todo lo recogido se entregará a las organizaciones Ilumináfrica, Um Draiga-Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón y a Movimiento por la Paz. Por el momento ya cuentan con una caja de gafas y 8 bicicletas guardadas, que se suman a las más de 1.000 que ya tiene contabilizadas Maestro. "Está siendo un año excepcional, porque hay mucha más gente en los pueblos", reconocen fuentes de la demarcación

Sobre el por qué de una recogida así, Maestro explica que en un viaje a Marruecos fue consciente de la problemática con los problemas de visión. “Viví una situación que me impresionó: me encontré con un señor que tenía los ojos prácticamente en blanco, casi ciego, que solo quería unas gafas”, indica. No pudo hacer oídos sordos a la petición y se las entregó: “Él decía que très bien, très bien pero no se las di porque yo no sabía si sería un bien o un perjuicio para él. Así que me propuse recoger más gafas y que se gestionasen desde entidades que lo saben”.