Un zaragozano dará la vuelta a España en bicicleta por una buena causa

El triatleta zaragozano Mario Bartolomé Buil ultima los preparativos de su particular vuelta a España en bicicleta, un reto solidario el cual inicia este sábado, 8 de agosto, en el centro deportivo Helios, equipo con el que compite habitualmente. El deportista recorrerá un total de 4.700 km - con más de 56.000 metros de desnivel- en 31 etapas de en torno a 160 km al día.

“La ruta va a ser preciosa. Tenemos un país, una riqueza y una gente increíbles, y estoy convencido de que va a ser una de las experiencias más bonitas de las que he tenido hasta ahora”, admite Bartolomé. La idea surge en torno a la pandemia provocada por la crisis del coronavirus que ha tirado por tierra la mayoría de las competiciones previstas en todo el mundo.

“A raíz de esto la cabeza ha tenido mucho tiempo para pensar y dar prioridad a cosas en las que antes ni siquiera pensábamos. Dado que este año va a ser imposible competir creo que es un buen momento para realizar pequeños proyectos que, en situaciones normales, ni siquiera nos plantearíamos”, admite.

El triatleta zaragozano Mario Bartolome. Heraldo

Bartolomé llegó al mundo del deporte cuando era un niño, en concreto a la natación. Fue en 2016 cuando comenzó a indagar en nuevos deportes y, en definitiva -como él mismo explica-, en nuevos retos. “A raíz de una lesión importante me dijeron que no iba a poder volver a correr y no he parado”, admite.

Y es que, a sus 36 años, para un deportista como Bartolomé, acostumbrado a competir y superar todo tipo de pruebas -maratones, ironmans, ultramans…-, recorrer España en bicicleta va a ser todo un regalo, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo solidario con el que lo ha emprendido con el objetivo de recaudar fondos para la protectora Azar Zaragoza, rescate animal. “Ha sido un poco por casualidad. En casa tenía tres perros, pero durante el confinamiento rescatamos un gato en la carretera y dos cachorros de perro que iban a sacrificar”, afirma.

Así se le encendió la bombilla: “La pandemia ha cambiado muchas cosas, pero no ha puesto fin a situaciones de abandono y maltrato animal y creo que, de una manera humilde, yo podría ayudar en algo para que estos animales tengan otra oportunidad”, explica. El deportista ha puesto a disposición de quien quiera participar tres vías de ingreso a través de sus redes sociales (@mariobartolomebuil) por las que, además, irá compartiendo un diario de su aventura.

Mejor, acompañado

Por otro lado, a lo largo de las semanas previas al inicio de esta aventura sobre ruedas, son varios los equipos de triatlón, ciclismo, o incluso ciclistas amateurs que se han puesto en contacto con él para acompañarlo durante alguna de las etapas y acogerlos en cada una de las ciudades en las que harán una parada: “Vamos a conocer a un montón de personas por toda España que nos van a hacer vivir una experiencia inolvidable”. Uno de ellos será el también triatleta Javier Quílez el cual le acompañará durante nada más y nada menos que 13 etapas hasta su llegada a Lebrija, en Sevilla. “Tengo una suerte tremenda, hará conmigo casi 2.000 kilómetros y esto después de decirme mil veces que estoy loco por hacer este reto”, bromea.

En cuanto al equipaje, Bartolomé asegura que irá prácticamente con lo puesto. “Llevaré lo que llevaría un día normal de salida en bici y añadiré una mochila pequeña en la espalda”, explica. En ella llevará un bañador y gafas, unas deportivas para correr, cinco pares de calcetines, baterías, cargadores, herramientas para la bici, una camiseta, un chubasquero y una cámara de fotos. “¡Y sobre todo muchísima ilusión!”, reivindica.

Primera y última parada: Soria y Jaca

La aventura del triatleta zaragozano dará comienzo este sábado, 8 de agosto, a las 8.00 de la mañana en la puerta principal del club C.N.Helios. La idea es dar la vuelta a España en 31 días en dirección antihoraria. La primera parada del tour será Soria, tras recorrer 170 km. De ahí viajará por el norte de España hasta Vitoria pasando por Santillana del Mar (Cantabria), Gijón, Ribadeo (Lugo), Santiago de Compostela y Ribadavia (Orense) para emprender su ruta hacia el sur de España pasando por Puebla de Sanabria (Zamora), Zamora, Ciudad Rodrigo (Castilla y León), Cáceres y Fuente de Cantos (Badajoz).

La ruta por el sur de España continuará por Lebrija (Sevilla), Zahara de Atunes (Cádiz), Estepona (Málaga), Rincón de la Victoria (Málaga), Guadix (Granada), Pulpí (Almería) y Los Alcázares (Murcia) para comenzar su ascenso por la costa Mediterránea a través de Calpe, Gandía y Segorbe (Comunidad Valenciana), San Carlos de la Rápita y Calafell (Tarragona), Calella (Barcelona), Figueres (Gerona), Bellver de Cerdanya y Pobla de Segur (Lérida).

Ya en Aragón, las últimas etapas de esta aventura sobre dos ruedas discurrirán por Ainsa, Jaca y finalmente, Zaragoza, donde, si todo va según lo previsto, hará su llegada el próximo 8 de septiembre.