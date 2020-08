Una encuesta de la plataforma Fiverr dice que el 88% de pymes aragonesas mantendrá el teletrabajo tras la crisis

Esta crisis va a marcar un antes y un después en digitalización para las pymes. Una encuesta realizada por la plataforma de servicios digitales Fiverr entre más de 500 pequeñas y medianas empresa de toda España indica que Aragón lidera el ranquin nacional de teletrabajo y que el 88% de sus pymes piensa mantener esta forma de trabajar después de la pandemia. De hecho, de acuerdo a las respuestas obtenidas, «el 32% de las pymes aragonesas dice estar invirtiendo ya en marketing digital al considerarlo una prioridad, mientras que un 40% reconoce estar desarrollando también estrategias comerciales y de ventas ‘on line’».

El estudio muestra que un 40% de las pymes consultadas en Aragón ha recurrido a profesionales ‘freelance’para adaptarse a las necesidades de digitalización impuestas por el confinamiento o bien para dar un mejor servicio al cliente, gestionar mejor su presencia en redes sociales o realizar trabajos de diseño. Además, el 44% admite que no estaba preparada para esta situación. Y los principales motivos que declaran es «no estar suficientemente adaptados al teletrabajo (64%), no contar con la tecnología necesaria (36%), no recibir información y ayuda suficiente del Gobierno (55%) y no tener acceso a talento ‘freelance’ para cubrir necesidades fundamentales surgidas de la crisis (36%).

La I Encuesta sobre pymes y digitalización del trabajo en España –realizada por Fiverr entre el 21 de mayo y el 8 de junio a más de 500 pymes de diferentes sectores en Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia– revela que «Aragón lidera el ranquin de teletrabajo».

Además, el 48% de las pymes de esta comunidad considera, conforme a la encuesta, que el Gobierno ha gestionado mal esta crisis y más de la mitad, el 52%, tiene miedo al futuro en el sentido de que no saben si podrán salir adelante dada la falta de ayudas y la tardanza en reaccionar.

«A las pymes las han tenido abandonadas a su suerte. Salvo las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza y de la DGA, los apoyos han sido bastante escasos en esta crisis devastadora», manifestó Aurelio López de Hita, secretario general de Cepyme Aragón, quien advirtió de que muchas «pequeñas y medianas empresas se están planteando muy seriamente si volver a abrir después del verano». A su juicio, «la prórroga de los ERTE, la mayor flexibilidad y buscar soluciones para dotarlas de liquidez son imprescindibles» para que no desaparezcan muchas de ellas. En este sentido, pidió movilizar los recursos necesarios para salvar el tejido industrial.

Innovación, digitalización, presencia ‘online’, tecnología o formación digital se hacen más necesarios que nunca. Según la encuesta de Fiverr, «el teletrabajo se estandarizará de una manera total o parcial en la mayoría de las pymes» ya que un 68% de las consultadas ve en el una serie de ventajas claves. «La flexibilidad es el mayor beneficio del trabajo en remoto mientras que un 56% considera que contribuye a un mejor equilibrio entre la vida personal y la laboral». Además, «un 44% ha visto un incremento real de la productividad durante el confinamiento gracias al teletrabajo», de acuerdo a dicha encuesta.

Ante la incertidumbre que suscita la evolución de la pandemia, de las pymes consultadas «el 28% asegura querer ganar en flexibilidad, un 16% aspirar a trabajar con más profesionales ‘freelance’ de diferentes disciplinas y un 16% teme que tendrá que reducir su plantilla fija para adaptarse a la nueva realidad».

Del impacto tan negativo sobre las pymes, la encuesta recoge que un 55% de las pymes encuestadas en toda España señala al Ejecutivo como culpable y un 27% afirma que no tener presencia digital es otro de los problemas.

Sobre la digitalización, López de Hita reconoce que es una herramienta que puede ayudar «pero tampoco es la panacea, ya que requiere de inversiones en formación y equipos». En todo caso, apuntó ayer, «hay que hacerlo con talento porque muchas pymes no pueden funcionar con teletrabajo y a veces si no se usa bien puede crear problemas colaterales».