El Comité de Bioética también pide una evaluación independiente sobre la gestión de la covid

El Comité de Bioética de España ha acordado expresar su adhesión a la petición de evaluación independiente e integral de los sistemas de atención social y sanitaria para preparar a nuestro país para nuevas oleadas de la covid-19 o pandemias futuras. Este análisis trataría de identificar debilidades y fortalezas y las lecciones aprendidas, y es una propuesta que viene firmada por una veintena de científicos españoles y que se publicó el pasado 6 de agosto de 2020 en la prestigiosa revista Lancet bajo el título "The need for an independent evaluation of the covid-19 response in Spain".

El Comité de Bioética de España, el cual ha aprobado durante esta pandemia dos informes y una declaración sobre cuestiones éticas directamente vinculadas a al crisis sanitaria, considera que dicha evaluación no solo es científicamente necesaria, como señala el citado artículo, sino que, además, "es éticamente exigible, en garantía fundamentalmente de los principios éticos de no maleficencia y justicia", afirman en un escrito que lleva la firma del Federico de Montalvo Jääskeläinen, presidente del Comité de Bioética español, y del zaragozano Rogelio Altisent Trota, que es el vicepresidente.

Decenas de sociedades médicas-científicas han apoyado la petición de veinte reputados científicos e investigadores españoles de realizar una evaluación independiente de la gestión del Gobierno y comunidades autónomas de la pandemia del coronavirus, que sigue marcando máximos de contagios.

La preocupación por el impacto de la pandemia en España ha llevado a científicos como Alberto García-Basteiro, Margarita del Val y Carles Muntaner, a pedir en la revista "The Lancet" una auditoría sobre la gestión que debe centrarse "en las actividades del Gobierno central y de los Gobiernos de las 17 comunidades autónomas", y debe incluir "tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa".

Los investigadores firmantes creen que esta evaluación "no debe concebirse como un instrumento para distribuir la culpa. Más bien, debe identificar áreas en las que la salud pública, y el sistema de salud y asistencia social deben mejorarse".