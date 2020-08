El paciente covid: entre 65 y 75 años y una semana hospitalizado

A mediados de julio, en concreto el día 14, los hospitales aragoneses atendían a 58 pacientes covid que, en su mayoría, eran más jóvenes que en las semanas más duras de la pandemia, entre finales de marzo y principios de abril. Sin embargo, conforme han pasado los días, el coronavirus se ha ido extendiendo entre la población y ha llegado a las residencias de ancianos –las más castigadas durante el estado de alarma–, por lo que la edad media de los ingresados ha ido también aumentando. Actualmente, según fuentes de la Consejería de Sanidad, está entre los 65 y 75 años.

Juan Jiménez-Muro, jefe de Medicina Interna en el Hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial), coincidió en que en esta nueva oleada "son pacientes más jóvenes que llegan al hospital menos graves que al principio, con menos patologías previas y no necesitan tantos cuidados intensivos como antes". El periodo medio de hospitalización suele ser de una semana. "Se dan altas con más agilidad –dijo– y se van a casa siendo positivos, y no como antes, que alargábamos la estancia hasta que daban negativo. Y lo hacemos fundamentalmente porque el paciente no necesita estar en el hospital, porque se puede manejar en domicilio". Una opinión que compartió el gerente del Servet, Luis Callén, quien destacó que "se está dando un elevado número de altas". Al mismo tiempo, subrayó que al principio "los pacientes tenían entre diez y veinte años menos que en la primera fase de la pandemia". Algo que ayudaba a controlar la enfermedad, porque a menos patologías previas, menos posibilidades de complicaciones existen y más corto puede llegar a ser el ingreso.

Para José Ignacio Barrasa, gerente del Clínico, "al principio parecía que el perfil del ingresado correspondía a personas más jóvenes, con estancias medias más cortas, pero ahora que empieza a haber residencias afectadas se va asimilando cada vez más a la primera oleada". Eso sí, señaló, el tiempo de hospitalización suele ser de una semana más o menos.

Largas estancias en uci

En cuidados intensivos, sin embargo, la situación, según valoró Juan José Araiz, jefe de sección de la uci del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, ha cambiado poco: "Ha variado algo la edad media, pero todo lo demás es bastante parecido. Los enfermos están igual de graves y estamos haciendo lo mismo que la otra vez. Tenemos muchos pacientes intubados y practicamos la maniobra de darles la vuelta cuando la situación es muy delicada, intentando que el oxígeno llegue a los pulmones y, por supuesto, a la sangre". La estancia media, igual que en marzo y abril, ronda los 21 días.

También Elena Plumed, intensivista del Hospital Quirón, relató que "el perfil es más o menos similar". "Cuando llevan diez días de inicio de síntomas es cuando se sienten peor", afirmó la facultativa.