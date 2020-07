Repollés: "Como dijo Fernando Simón: no voy a abandonar el barco"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha descartado dimitir y durante la rueda de prensa de este miércolesha señalado: "No voy a abandonar el barco en los momentos peores, tal y como dijo mi compañero Fernando Simón. No somos la única comunidad autónoma que está en esta situación. En epidemias la culpa no la tiene nadie. Mi responsabilidad está en permanecer en el cargo".

Repollés ha vuelto a señalar que no tiene previsto endurecer o flexibilizar en los próximos días las medidas adoptadas para frenar la expansión de la COVID-19 en la Comunidad autónoma y ha subrayado que es la que más rastreos realiza de España.

En rueda de prensa, ha defendido la "transparencia" de Aragón en el volcado de datos de nuevos casos. "Es nuestra obligación con los ciudadanos", si bien esto "nos está lastrando constantemente", a pesar de que "probablemente nuestra situación no sea la peor", sino que, "al menos, estamos igual que otras Comunidades autónomas".

Repollés ha dicho que la "potencialidad" de Aragón es su "capacidad de control de casos y contactos y ahí vamos a seguir insistiendo" para "poder evitar la transmisión comunitaria y otras medidas más restrictivas en la capital" aragonesa, que es donde se está acumulando el mayor número de nuevos infectados en los últimos días.

En algunas comarcas, está habiendo una "franca mejoría de la transmisión comunitaria", pero ha pedido ser "cautos" y por tanto tampoco se van a modificar las medidas. Según datos provisionales, Aragón ha notificado este miércoles 431 nuevos contagios.