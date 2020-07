Ciudadanos pide al Gobierno de Aragón que aclare el "limbo jurídico" para planificar vacaciones

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha pedido al Gobierno de Aragón que aclare el "limbo jurídico" en el que se encuentran los ciudadanos de las zonas en las que se recomienda no salir por los brotes de covid-19, para que sepan si pueden o no planificar vacaciones.

"Los aragoneses necesitamos saber si nos podemos ir, o si debemos irnos o no de vacaciones", ha subrayado Pérez Calvo en una rueda de ante las dudas que genera la recomendación de no salir de las zonas afectadas por brotes y las garantías que puede tener la ciudadanía de no sufrir un menoscabo económico por cancelaciones de reservas.

Ha advertido, en ese sentido, de que muchas empresas que se dedican al sector turístico "se van a agarrar, en defensa de sus intereses, a no verse obligadas a devolver dinero ya adelantado si no hay una norma que obligue a no moverse de la zona de residencia", dado que todo se basa en una mera recomendación, y espera que no sea necesaria la prohibición en los desplazamientos.

Para aclarar esta situación, sin intención de "presionar" al Gobierno de Aragón, ha avanzado que Ciudadanos ha pedido por carta una reunión con la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, una vez que han pasado ya cuatro días desde que el ejecutivo aragonés recomendó que no se abandonen esas zonas, entre ellas Zaragoza, y decenas de miles de aragoneses prevén iniciar sus vacaciones en agosto.

En la carta, remarca que no es justo que la actitud responsable y solidaria que supone seguir las recomendaciones del Gobierno de Aragón pueda suponer un quebranto para nadie, de forma que si fuera necesario, considera que desde el Ejecutivo deberían activarse todas las medidas destinadas a ofrecer seguridad jurídica a las empresas y amparar los derechos de los consumidores que, sin estar sometidos a un confinamiento legal, hayan sido invitados a no abandonar sus residencias habituales y decidan actuar de forma "sensata y responsable".

Pérez Calvo admite la dificultad que entraña ofrecer respuestas concretas a las dudas que están ahora mismo en la calle y que se desconoce si será o no suficiente seguir las recomendaciones marcadas hasta el momento para atajar los contagios o si finalmente habrá que adoptar medidas más drásticas en el caso de que la curva siga creciendo.

Pero es lógico, ha añadido Pérez Calvo, que a escasos días del inicio del periodo vacacional por excelencia los aragoneses quieran saber cuáles son las opciones que tienen para conciliar el deseo de salvar vidas y evitar contagios con la necesidad de rehacer, si hace falta, planes vacacionales y tomar decisiones con tiempo suficiente para evitar perjuicios económicos.

El portavoz de Cs ha hecho hincapié en que no se puede criminalizar a quienes salen de viaje por motivos laborales o por tener una reserva de vacaciones sin posibilidad de recuperar el dinero y que lo que procede es "dejar las cosas claras", además de evitar la proliferación de bulos sobre confinamientos inmediatos que "no tienen ni pies ni cabeza en este momento" y que confía en que no se produzcan.