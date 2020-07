"La transición perfecta hacia la movilidad eléctrica son los híbridos enchufables"

"La transición hacia la electrificación del automóvil es imparable. De aquí a 2023 habrá muchos puntos de recarga. La previsión, según la ley del cambio climático, es pasar de los 7.500 actuales a los 30.000 pero hasta que consigamos que se carguen rápido, la transición perfecta son los híbridos enchufables". Así lo ha señalado José María Galofré, consejero delegado de Volvo, al participar, junto a Diego Artigot, director de la Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica en Zaragoza, en la videoconferencia 'Nuevos pasos hacia la movilidad eléctrica', que ha presentado José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja.

"Antes de llegar a la electrificación total, la solución son los híbridos", ha señalado, destacando la buena acogida de los vehículos con esta tecnología de propulsión fabricados y comercializados por la firma sueca. En cuanto a la apuesta por tecnologías de futuro o alternativas, y en particular sobre el hidrógeno, Galofré ha señalado que “es una solución a futuro, pero a corto plazo no es viable”, ya que “hablamos de hidrogeneras que aún no están diseñadas". Sobre la autonomía de los vehículos eléctricos, ha señalado que "la infraestructura de recarga sigue siendo insuficiente, hay que desarrollarla”.

"Fuimos la primera empresa en decir que el diésel iba a desaparecer y también pioneros en el 'car sharing' o coche compartido con el C30 eléctrico en 2012", ha recordado el directivo tras agradecer a la ciudad de Zaragoza y a Fundación Ibercaja su apuesta por la movilidad sostenible y por el proyecto Mobility City, del que su compañía es socia, al ser desde siempre la movilidad personal, sostenible y segura, el sello de identidad de su empresa, ha dicho, cuyo lema es 'Freedom to move'. "Hace tiempo que Volvo con sede en Estocolmo tiene coches compartidos como el XC40 en el que uno de los usuarios con contrato es el que decide cuando quiere dejarlo o utilizarlo", ha dicho.

Asimismo, el ejecutivo de Volvo ha recordado que ya en 2018 la compañía creo otra empresa en Estocolmo alejada de las fábricas que tiene en Suecia, Bélgica, China y Estados Unidos, especializada en el análisis de datos donde manejan más de 500.000 sobre el uso real de sus automóviles para estar preparados ante la revolución en movilidad que ya está aquí. Y ha destacado también que sus fábricas se alimentan al cien por cien de energías renovables y si falla el suministro, las alimentan con sus propias plantas de cogeneración.

En ese sentido, ha animado al uso de los vehículos eléctricos, pensando en qué momento del día pueden ser recargados: “En casa, en la oficina o cuando comemos”, ha manifestado. Para concluir ha puesto de relieve que en Europa y Estados Unidos los centros comerciales están generalizando la instalación de puntos de recarga, gracias a un cambio cultural y de hábitos que tiende a reducir las emisiones y el uso de motores térmicos frente al aumento de la electrificación y un uso más eficiente de los vehículos para disminuir la contaminación del planeta.

Asimismo, ha reconocido Galofré que la covid-19 les está haciendo mucho daño con una estimación de caída del 40% pasando del 1.240.000 vehículos que se matricularon el año pasado a los 780.000 u 800.000 este año. Con semejante previsión de caída, dijo, "es muy complicado seguir manteniendo una empresa sin impacto en el empleo". Aún así, ha señalado, "somos de las empresas menos afectadas en España y en junio pese a la pandemia y no tener 'rent a car' hemos aumentando las ventas"

Por su parte, Diego Artigot, director de la Oficina de Promoción de Movilidad Eléctrica de Zaragoza, ha afirmado que si una persona analiza el número de kilómetros que realiza en el coche y el tiempo que está parado, la autonomía del vehículo eléctrico es suficiente, y por tanto "es rentable" su adquisición. Además, ha asegurado que nos encontramos en un periodo de transición en el que es importante el impulso del sector público y la colaboración público-privada. Ha destacado el aumento de la cuantía del plan MOVES II, dotado con 100 millones, y novedades con respecto al primero como son la ampliación a un año para presentar las solicitudes, la posibilidad de que se beneficien coches matriculados desde hace 9 meses, y la eliminación de entregar un coche para el achatarramiento.

El director de la Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica ha apuntado que en un escenario de nuevas exigencias derivadas del período post COVID-19, se están llevando a cabo actuaciones subvencionables para la implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo en empresas y medidas a llevar a cabo por ayuntamientos en núcleos urbanos para adaptar la movilidad. “Uno de los aspectos singulares de la nueva edición del MOVES es que la compra de cualquier tipo vehículo, incluidas las motos, realizada por particulares, podrá acogerse a los beneficios de las ayudas desde el mismo día de la entrada en vigor del real decreto”, ha concluido.