Preocupación en Alacón por un brote familiar que afecta a 8 personas y ha obligado a aislar a otras 15

Teruel ha dejado de ser la única provincia aragonesa libre de brotes de coronavirus tras levantarse el estado de alarma. En Alacón, con apenas 200 vecinos, se ha detectado un foco que afecta a ocho miembros de una misma familia –si bien residen en distintas casas– y que ha obligado a poner en cuarentena a otras 15 personas que han mantenido contacto en los últimos días con alguno de los que han enfermado.

El alcalde de la localidad, Ricardo Alquézar, no ocultaba este martes su preocupación por los casos detectados. "No hemos tenido ningún problema en los peores momentos de la pandemia y ahora sucede esto", lamentaba. Según explicó, desde el centro de salud de Muniesa, al que acude la población de Alacón, se siguen realizando pruebas a personas vinculadas con la familia afectada y Alquézar no descarta que en los próximos días aparezcan nuevos positivos. El Ayuntamiento ha emitido un bando en el que pide a los vecinos que extremen las medidas de precaución llevando siempre mascarilla y guardando la distancia.

Según el regidor, el origen del contagio pudo estar en un familiar de los afectados que, procedente de Lérida –una zona confinada tras haberse detectado un foco de covid-19–, visitó Alacón hace dos semanas. Uno de los miembros de la familia donde ha aparecido el brote trabaja en un taller de empleo municipal, por lo que las autoridades sanitarias han decidido que permanezcan aislados profesores y compañeros de trabajo. No obstante, el alcalde de Alacón destaca que las pruebas realizadas a estos últimos han dado un resultado negativo.