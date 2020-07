Los brotes de las comarcas en fase 2 entran en fase "descendente" pero aún no hay fecha para el salto a la nueva normalidad

Los brotes registrados en las cuatro comarcas en fase 2 han entrado en una fase "descendente", pero todavía no hay fecha para el salto a la nueva normalidad, según ha confirmado este miércoles la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Los datos, ha asegurado, son "cada vez más favorables". No obstante, los centros de salud de Binéfar, Monzón, Fraga y Caspe seguirán haciendo más de cien pruebas PCR cada día para detectar posibles contagios.

Los positivos de los últimos días han hecho que estas zonas hayan multiplicado por 10 o incluso por 20 la incidencia respecto al resto de comarcas. "El 6% de la población ha centrado el 66% de los nuevos casos de Aragón", ha sintetizado la consejera antes de recalcar que la mayoría son gente joven y que no requiere de ingreso o, directamente, son asimtomáticos.

En su opinión, el retroceso a la fase 2 ha sido una decisión "difícil, pero acertada". "Ya no somos la Comunidad con mayor incidencia. Espero que sigamos esta senda", ha apuntado. Ha confirmado, asimismo, que estas cuatro comarcas saltarán, cuando los datos lo permitan, a la nueva normalidad sin pasar por la fase 3. "Observamos una disminución, un curso descendente. Lo importante son las tendencias. Eso no significa que hoy o mañana no pueda haber otro pequeño pico. Lo importante es la tendencia", ha subrayado el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

Respecto a la falta de información denunciada por alcaldes de las zonas afectadas, la consejera ha recalcado que "se trata de municipios muy pequeños" y que entrar al detalle podría "estigmatizarlos". No obstante, cada día se da una relación de los casos por comarcas "a todos los presidentes comarcales y coordinadores de los centros de salud".