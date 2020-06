Los alcaldes denuncian desinformación sobre los contagios en la zona del rebrote

"No nos dicen cuántos test hacen y mucho menos los resultados. No sabemos a día de hoy los casos registrados en Monzón. No tuvimos la información el lunes, no la tenemos el jueves y no existe una previsión de cómo va a evolucionar el rebrote o cuándo va a terminar, con la incertidumbre que ello genera para la ciudad, tanto a los vecinos como a los sectores económicos". El alcalde de Monzón, Isaac Claver (PP), resume con estas palabras el malestar existente ante la falta de información por parte del Gobierno de Aragón. Un sentimiento compartido con otras autoridades locales y comarcales del Bajo Cinca, La Litera y el Cinca Medio.

Alcaldes y presidentes de las tres comarcas en fase 2 mantuvieron el jueves una reunión telemática en la que participaron la subdelegada del Gobierno, el teniente coronel de la Guardia Civil y responsables sanitarios de la provincia. En el encuentro pidieron información sobre la evolución de la pandemia en su territorio, pero la DGA se escudó en la Ley de Protección de Datos.

Isaac Claver dice que se enteró del retroceso a la fase 2 por las declaraciones del ministro, Salvador Illa, y fue el Ayuntamiento el que averiguó la existencia de seis casos en tres familias o que 30 vecinos de la ciudad eran trabajadores de la empresa de Zaídín donde surgió el foco. En su opinión, "los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se encuentra su municipio, y conocer la gravedad del que según el ministro es el brote más preocupante de España". También porque de las cifras dependen decisiones tan importantes como si se pueden abrir las piscinas o las ludotecas infantiles, y permiten trabajar de forma coordinada y eficiente.

Con la información sobre los casos "concretados y localizados", dicen los alcaldes, se puede realizar un seguimiento, ya sea para prestar asistencia social o para velar por el cumplimiento del confinamiento en las viviendas.

El presidente de la Comarca de la Litera expuso también esta inquietud en la reunión del jueves, que ya se la transmitieron a la consejera de Sanidad, Sira Repollén, el miércoles en su visita a los centros de salud de la zona en fase 2. Josep Antón Chauvell (PSOE), que además es alcalde de Alcampell, asegura que ni siquiera se le ha comunicado qué pueblos de su comarca están afectados.

Según explicó, localidades sin Policía Local ni cuartel de la Guardia Civil no tienen forma de controlar el cumplimiento del confinamiento sin conocer los casos. "Los alcaldes sabemos guardar la confidencialidad. Estamos hablando de una epidemia, no de la enfermedad de una persona que no le interesa a nadie. Y los vecinos nos piden información a los alcaldes". Añadió que lo máximo a lo que se comprometieron fue a dar instrucciones a la Policía y la Guardia Civil para el control de los confinados. "Han dicho que intentarían ver cómo se puede hacer esto".

En ese encuentro se preguntó también por los plazos para salir de la fase 2, pero no hay calendario definido. "Me han dicho que lo más pronto posible. Lo lógico sería revisarlo cada semana", dijo Chauvell.