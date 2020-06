Broto pide al Estado mayor financiación de la dependencia

La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha reclamado al Gobierno de España una mayor financiación de la Ley de Dependencia, necesaria para "mejorar la situación de los trabajadores" de los centros asistenciales. Broto ha recordado que el Gobierno debería financiar el 50% de lo invertido por Aragón, una situación que no se produce. Además en su participación en el foro Adea sobre la situación de las residencias de mayores, ha explicado que la creación de los centros covid fue un "éxito" para la gestión de la pandemia y que los espacios residenciales ya han dado la bienvenida a más de 300 usuarios desde el 11 de mayo.

Broto ha hecho balance de la situación de las residencias en Aragón, donde hay 288 centros de los cuales 15 pertenecen al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 59 a comarcas o ayuntamientos y 13 están gestionadas por grandes grupos. "La mayoría corresponden a empresas del tercer sector o a pequeñas y medianas compañías", ha detallado. Estos centros atienden a unas 22.000 personas. "Tenemos un porcentaje más alto de usuarios que en Navarra, La Rioja o Galicia, a pesar de que esta última tiene una población más envejecida", ha enfatizado al recordar la afección de la crisis covid en estos espacios. El último boletín epidemiológico recoge 2.898 positivos y 765 fallecidos. "Se ha hecho un gran esfuerzo", ha recalcado.

Ante esta situación, la consejera ha pedido una mayor implicación del Gobierno de España. "El vicepresidente del Gobierno que no está diciendo que se tiene que financiar mejor la ley de la dependencia", ha lamentado y ha recordado que el año pasado el Ejecutivo autonómico invirtió 232 millones en dependencia, mientras que el estatal financió 39. "Tendríamos que recibir el 50% de lo que gastamos", ha detallado. Una partida que sería muy importante para "financiar los centros de mayores".

Junto a la consejera también ha participado en este foro Noelia Carbó, directora provincial del IASS de Zaragoza; Gemma Agustín, propietaria y gerente de la Residencia Los Maizales y David Vintanel, propietario y gerente de la Residencia Parque Dorado. Todos ellos han incidido en la importancia de que las residencias sean el hogar de sus usuarios y no un hospital. "No son centros hospitalarios y no queremos que lo sean", ha recalcado la consejera.

La directora provincial de IASS de Zaragoza ha defendido que dentro del debate sobre el modelo residencial más adecuado habrá que buscar aquellos que "pivoten en modelos de autodeterminación". "Son espacios de vida y las personas que viven allí deben continuar con sus proyectos vitales", ha recalcado al tiempo que ha reconocido que se deben revisar los puntos débiles, corregirlos y establecer planes de contingencia que "ayuden a superar posibles nuevos brotes".

La gerente de la Residencia Los Maizales, Gemma Agustín, que cuenta con tres centros, uno de ellos dedicado durante esta crisis sanitaria a la atención de pacientes contagiados, ha destacado que con la misma gestión, una de las residencias tuvo casos positivos y la otra no. Agustín también ha puntualizado "el miedo" existente ante un posible rebrote. Por su parte, el propietario y gerente de la Residencia Parque Dorado, David Vintanel ha pedido un sistema de test aleatorios a personal y residentes. "En el caso de que no se pongan en marcha, queremos que nos digan las pruebas idóneas para dar por válidos por Salud Pública", ha especificado.

Más de 300 nuevos usuarios

Desde el pasado 11 de mayo las residencias de Aragón han dado la bienvenida a 302 nuevo usuarios, según ha especificado Broto. Unas personas que han podido ingresar en los centros libre de covid -con más de 28 días sin nuevos casos- y que han tenido que estar 14 días de cuarentena. "Una situación que se mantendrá hasta que la modifiquemos", ha recordado. La consejera también ha detallado que se está haciendo un mapa de servicios sociales para analizar dónde son necesarias nuevas residencias. En concreto ha abordado la construcción de dos centros: uno en la comarca Bajo Cinca y otro en Alcañiz. Ambos ya planificados. No obstante, ha enfatizado que en la ciudad de Zaragoza también van a hacer falta nuevas residencias.