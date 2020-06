Juan Gastón, autor del estudio de Barbastro: "Yo me vacuno y me pienso vacunar de la gripe este año”

El responsable de Farmacia del Hospital de Barbastro y autor de un polémico estudio que se ha hecho viral entre grupos antivacuna, Juan Gastón, lamenta que se hayan hecho malas interpretaciones del trabajo de investigación que ha coordinado junto con otras compañeras de su departamento y enfermeras de Medicina Preventiva.

Su trabajo de investigación se titula ‘Posible causa de la pandemia por coronavirus: Interferencia inmunológica entre el POLISORBATO 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el SARS-CoV-2’ y sin estar terminado, ni publicado, se ha difundido en redes sociales y en canales de comunicación de grupos antivacuna. Su autor lamenta que se haya difundido sin estar acabado y reitera que el documento que circula por redes sociales “no está actualizado”. “Durante el confinamiento todos estuvimos investigando sobre el coronavirus y lo difundimos entre varios grupos de trabajo de forma interna”, explica. Pero en ningún caso, el autor contribuyó a su difusión pública. De hecho, según informa tiene propuestas de revistas científicas para publicarlo próximamente. “Lo voy a dividir en dos partes, dada su complejidad, pero antes lo tengo que actualizar porque lo difundido es un borrador de un borrador, explica.

En su estudio, realizado entre 90 pacientes que fallecieron por coronavirus en el Sector Barbastro, la mayoría procedentes de una residencia, se concluye que la sustancia polisorbato 80 que se encuentra en las vacunas antigripales para una población de más de 65 años multiplican por 4 el riesgo de muerte por coronavirus. En su estudio, este farmacéutico ha pedido al Servicio de Salud Aragonés que estudie otras sustancias alternativas en ese tipo de vacunas aplicadas a la gente mayor.

“Las dos vacunas son iguales, y la de la gripe tiene el producto del que yo sospecho que puede haber una interferencia porque he visto que los vacunados (mayores) son un factor de riesgo. Pero quiero aclarar que no se está poniendo en entredicho las vacunas, solo una sustancia de las mismas, ya que se está haciendo un uso torticero del estudio. De hecho tengo más datos que voy a actualizar”, matiza.

“Yo me vacuno todos los años de la gripe y me vacunaré en la próxima campaña. Me vacuno con la vacuna de la gripe joven pero yo no me inyectaría nada que tuviera ese producto”, en alusión al polisorbato 80. “Es un adyuvante que solo está en las vacunas de la gente mayor no en el resto”, recalca este farmacéutico “como lo he dicho claro en el artículo, aunque parece que la gente quiere leer otra cosa”.