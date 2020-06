Granizada en Herrera de los Navarros y más de 25 litros de precipitaciones

La localidad del Campo de Daroca recibía algo de pedrisco, aunque era pronto para evaluar los daños. En el embalse de las Torcas se recogían 20 litros durante la jornada.

El paso de las tormentas entre Calatayud y Daroca ha sido muy desigual a lo largo de esta tarde. En el caso de la primera, los registros de la Confederación Hidrográfica del Ebro mostraban precipitaciones de entre 1 y 10 litros, pero sin pedrisco. En el caso de la segunda, en la zona de Herrera de los Navarros registraban hasta 25 litros dentro de su casco urbano, dejando hojas en el suelo y algunos huertos de autoconsumo dañados.

"No hemos podido valorarlo a pie de campo, pero no parece que sea como la que vino en 2018. Además al tener un término tan grande, el miércoles por ejemplo en una parte sí cayó agua y en otra, no, por lo que no podemos decir algo seguro sobre los daños".

En el colindante Campo de Cariñena, localidades como Paniza no registraban incidencias, pero el medidor de Tosos acumulaba más de 20 litros en esta jornada.